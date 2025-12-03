¿Qué hacía el polémico influencer ‘El Billetudo’ posando junto a una avioneta con antecedentes de narcotráfico?

El polémico influencer conocido como El Billetudo, el mismo que protagonizó un escándalo tras ser detenido por el tránsito en La Vía Las Palmas el pasado domingo 30 de noviembre, está ahora en el ojo público por cuenta de una fotografía en la que aparece posando junto a un avión con un problemático historial.
El tema salió a flote en una investigación periodística que volvió a traer a la luz los antecedentes de una aeronave, que estuvo relacionada con la presunta introducción de un cargamento de drogas a República Dominicana y que fue el centro de un escándalo en ese país.
Si bien no es clara la vinculación que tendría el influencer con la propiedad o la tenencia del aparato, que en los sistemas de la Aerocivil aparece registrado a nombre de un tercero, la fotografía desató un debate y preguntas sobre qué hacía el influenciador presentando a sus seguidores el costoso y controvertido vehículo.
El Billetudo, cuyo nombre es Johan Andrés López Betancur, acaparó la atención en días recientes luego de ser detenido por agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín cuando se movilizaba en una camioneta por la Avenida Las Palmas.