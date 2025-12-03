x

El restaurante colombiano que se coronó como el mejor de toda Latinoamérica en 2025; estos son los 100 mejores

Fue elegido como el mejor restaurante de América Latina y su chef como el mejor de la región en la nueva edición de Latin America’s 50 Best Restaurants.

  • El Chato en Bogotá. FOTO: EL CHATO
    El Chato en Bogotá. FOTO: EL CHATO
El Colombiano
El Colombiano
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 46 minutos
La cocina colombiana fue una de las protagonistas durante la ceremonia anual de los Los 50 mejores restaurantes de América Latina 2025, la prestigiosa clasificación que reconoce a los mejores restaurantes del mundo.

El Chato, de Bogotá, fue nombrado como el mejor restaurante de toda la región. Su creador, el chef Álvaro Clavijo, también recibió el reconocimiento al mejor chef de Latinoamérica. La organización informó este martes que “El Chato en Bogotá acaba de ser nombrado El Mejor Restaurante de Colombia & El Mejor Restaurante en Latinoamérica 2025, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, como parte de la edición de este año de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina”.

El restaurante colombiano que se coronó como el mejor de toda Latinoamérica en 2025; estos son los 100 mejores

La filosofía de Clavijo, basada en un espíritu fresco y contemporáneo que resalta a los productores locales, fue uno de los elementos más aplaudidos. “El Chato trae un espíritu colombiano fresco y contemporáneo a la escena comedor de Bogotá, con el chef Álvaro Clavijo destacando a los productores del país a través de una técnica inspirada a nivel mundial y una calidez relajada al estilo bistro”, señaló la organización, que también resaltó la trayectoria del chef en cocinas de referencia mundial como Per Se, L’Atelier de Joël Robuchon y Noma.

Sus platos destacados son los corazones de pollo con patata nativa confitada y suero costeño, mejillones con arroz de coco y arracacha o langosta con tamarindo y hormigas, preparaciones que han llamado la atención de críticos y comensales del mundo desde su apertura en 2017.

Lea más: Detrás de la leyenda de Débora Arango: Víctor Cabezas publicó un libro sobre la pintora antioqueña

La organización destacó que “la magia de Clavijo radica en las relaciones que ha construido con los pequeños productores, dando forma a los menús de El Chato en torno a lo que cosechan, mientras que también les introduce nuevos cultivos que ahora florecen en sus campos”.

En total, seis restaurantes del país entraron al ranking. Entre ellos sobresale Celele, ubicado en Getsemaní, Cartagena, que alcanzó el quinto puesto.

El restaurante colombiano que se coronó como el mejor de toda Latinoamérica en 2025; estos son los 100 mejores

Otro de los destacados fue el restaurante Leo, de la reconocida chef Leonor Espinosa, que ocupó el puesto 23. Afluente, del chef Jefferson García y ubicado en Chapinero Alto, en Bogotá, llegó al puesto 34; Humo Negro, en el puesto 41, y el restaurante Manuel, en Barranquilla, se ubicó en el número 46.

La región también celebró otros reconocimientos importantes: Kjolle, de Lima, ocupó el segundo lugar, seguido por Don Julio, de Buenos Aires, en el tercero. Mérito, en Lima, alcanzó el cuarto puesto y Nuema, en Quito, integró el top 5.

Este es el listado completo de Latin America’s 50 Best Restaurants:

El Chato, Colombia

2. Kjolle, Perú

3. Don Julio, Argentina

4. Mérito, Perú

5. Celele, Colombia

6. Boragó, Chile

7. Quintonil, México

8. Tuju, Brasil

9. Cosme, Perú

10. Nuema, Ecuador

11. Mayta, Perú

12. Nelita, Brasil

13. Lasai, Brasil

14. Casa Las Cujas, Chile

15. Alcalde, México

16. Villa Torél, México

17. Fauna, México

18. Maito, Panamá

19. Sublime, Guatemala

20. Evvai, Brasil

21. Niño Gordo, Argentina

22. Arca, México

23. Leo, Colombia

24. El Preferido de Palermo, Argentina

25. A Casa do Porco, Brasil

26. La Mar, Perú

27. El Mercado, Argentina

28. Yum Cha, Chile

29. Cordero, Venezuela

30. Máximo , México

31. Demo Magnolia, Chile

32. Huniik, México

33. Rafael, Perú

34. Afluente, Colombia

35. Aramburu, Argentina

36. Trescha, Argentina

37. Diacá, Guatemala

38. Oteque, Brasil

39. Rossetta, México

40. Crizia, Argentina

41. Humo Negro, Colombia

42. Mercado 24, Guatemala

43. Sikwa, Costa Rica

44. Osso, Perú

45. Karai by Mitsuharu, Chile

46. Manuel, Colombia

47. Cantina del Tigre, Panamá

48. Arami, Bolivia

49. Mil, Perú

50. Julia, Argentina

Puede leer: ¿Un huevo por más de cien mil millones de pesos? Este precio logró uno de Fabergé en subasta

