El restaurante colombiano que se coronó como el mejor de toda Latinoamérica en 2025; estos son los 100 mejores

E l Chato, de Bogotá , fue nombrado como el mejor restaurante de toda la región . Su creador, el chef Álvaro Clavijo, también recibió el reconocimiento al mejor chef de Latinoamérica. La organización informó este martes que “El Chato en Bogotá acaba de ser nombrado El Mejor Restaurante de Colombia & El Mejor Restaurante en Latinoamérica 2025, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, como parte de la edición de este año de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina”.

La cocina colombiana fue una de las protagonistas durante la ceremonia anual de los Los 50 mejores restaurantes de América Latina 2025, la prestigiosa clasificación que reconoce a los mejores restaurantes del mundo.

La filosofía de Clavijo, basada en un espíritu fresco y contemporáneo que resalta a los productores locales, fue uno de los elementos más aplaudidos. “El Chato trae un espíritu colombiano fresco y contemporáneo a la escena comedor de Bogotá, con el chef Álvaro Clavijo destacando a los productores del país a través de una técnica inspirada a nivel mundial y una calidez relajada al estilo bistro”, señaló la organización, que también resaltó la trayectoria del chef en cocinas de referencia mundial como Per Se, L’Atelier de Joël Robuchon y Noma.

Sus platos destacados son los corazones de pollo con patata nativa confitada y suero costeño, mejillones con arroz de coco y arracacha o langosta con tamarindo y hormigas, preparaciones que han llamado la atención de críticos y comensales del mundo desde su apertura en 2017.

Lea más: Detrás de la leyenda de Débora Arango: Víctor Cabezas publicó un libro sobre la pintora antioqueña

La organización destacó que “la magia de Clavijo radica en las relaciones que ha construido con los pequeños productores, dando forma a los menús de El Chato en torno a lo que cosechan, mientras que también les introduce nuevos cultivos que ahora florecen en sus campos”.

En total, seis restaurantes del país entraron al ranking. Entre ellos sobresale Celele, ubicado en Getsemaní, Cartagena, que alcanzó el quinto puesto.