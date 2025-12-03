El restaurante colombiano que se coronó como el mejor de toda Latinoamérica en 2025; estos son los 100 mejores

La cocina colombiana fue una de las protagonistas durante la ceremonia anual de los Los 50 mejores restaurantes de América Latina 2025, la prestigiosa clasificación que reconoce a los mejores restaurantes del mundo.
El Chato, de Bogotá, fue nombrado como el mejor restaurante de toda la región. Su creador, el chef Álvaro Clavijo, también recibió el reconocimiento al mejor chef de Latinoamérica. La organización informó este martes que “El Chato en Bogotá acaba de ser nombrado El Mejor Restaurante de Colombia & El Mejor Restaurante en Latinoamérica 2025, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, como parte de la edición de este año de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina”.