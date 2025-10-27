x

J Balvin se mete a la cocina: Elcielo abrió nuevo restaurante en Nueva York y el artista es uno de sus socios

Creada por el chef paisa Juan Manuel Barrientos, Elcielo es una de las cadenas de restaurantes colombianas más reconocidas. La de Nueva York es su quinta sede y la tercera en Estados Unidos.

    J Balvin y Juan Manuel Barrientos estuvieron en la inauguración de la nueva sede de Elcielo. FOTO Instagram @elcielonewyork
El Colombiano
hace 16 minutos
bookmark

La exitosa cadena de restaurantes del chef Juan Manuel Barrientos ya tiene nueva sede. Ahora, las reconocidas preparaciones del paisa pueden degustarse en Nueva York, donde este fin de semana abrió las puertas en una de las capitales gastronómicas del mundo.

Elcielo New York es producto de la sociedad entre el galardonado con una estrella Michelin –el máximo reconocimiento en el mundo de la cocina a nivel mundial– y el artista J Balvin. La inauguración del restaurante fue este sábado 25 de octubre y tanto el cantante, como el chef, compartieron en sus redes sociales algunos momentos del evento.

El restaurante está ubicado en el Virgin Hotel New York City en Manhattan y se suma a los cuatro puntos en Bogotá, Medellín, Miami y Washington D. C. que ya tiene Elcielo, que se ha caracterizado por llevar los sabores colombianos a diferentes lugares del país y del mundo.

“Elcielo es una muestra de lo que somos los colombianos: creatividad, sabor y visión global. Es un honor compartir este sueño con Juanma y traer parte de nuestro país a Nueva York”, aseguró J Balvin en la inauguración de la nueva sede, quien por primera vez entra en el negocio de la gastronomía.

¿Cómo es la carta de Elcielo, uno de los mejores restaurantes colombianos?

Elcielo, fundado en 2007 por Barrientos, tiene dos formatos: un menú de degustación conformado por diferentes platos y momentos, y también la opción de pedir a la carta como en un restaurante tradicional.

En su nueva sede en Nueva York, hay dos experiencias gastronómicas: una se llama “La experiencia” y otra “El viaje”, cada una con más de diez platos que prometen una travesía por los sabores de la cocina colombiana. La primera, según el sitio web oficial del restaurante, cuesta 289 dólares por persona (1.120.000 pesos colombianos) y la segunda es de 189 dólares (poco más de 730.000 pesos).

Algunas de las preparaciones que se sirven allí son foie gras y borojó; langostino noruego y fruto de palma de durazno; ceviche de vieiras; Venado, colmenillas y yuca fermentada, y cerbatana de guayaba y anís.

En octubre, Elcielo Hotel, ubicado en Medellín, recibió una Llave Michelin de la Guía Michelin 2025, la misma que otorga los reconocimientos a los restaurantes. Este galardón convirtió a la propuesta de hospitalidad en la primera del país y de Latinoamérica en recibir este premio, que lo ubica entre uno de los mejores hoteles del mundo.

