J Balvin se mete a la cocina: Elcielo abrió nuevo restaurante en Nueva York y el artista es uno de sus socios

La exitosa cadena de restaurantes del chef Juan Manuel Barrientos ya tiene nueva sede. Ahora, las reconocidas preparaciones del paisa pueden degustarse en Nueva York, donde este fin de semana abrió las puertas en una de las capitales gastronómicas del mundo.

Elcielo New York es producto de la sociedad entre el galardonado con una estrella Michelin –el máximo reconocimiento en el mundo de la cocina a nivel mundial– y el artista J Balvin. La inauguración del restaurante fue este sábado 25 de octubre y tanto el cantante, como el chef, compartieron en sus redes sociales algunos momentos del evento.

El restaurante está ubicado en el Virgin Hotel New York City en Manhattan y se suma a los cuatro puntos en Bogotá, Medellín, Miami y Washington D. C. que ya tiene Elcielo, que se ha caracterizado por llevar los sabores colombianos a diferentes lugares del país y del mundo.

“Elcielo es una muestra de lo que somos los colombianos: creatividad, sabor y visión global. Es un honor compartir este sueño con Juanma y traer parte de nuestro país a Nueva York”, aseguró J Balvin en la inauguración de la nueva sede, quien por primera vez entra en el negocio de la gastronomía.