EL COLOMBIANO ganó el Premio Nacional de Periodismo Camacol por su trabajo sobre las laderas en el Valle de Aburrá

Este viernes EL COLOMBIANO fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Camacol 2025 en la categoría Prensa. El galardón, entregado en su novena versión durante el Congreso Colombiano de la Construcción, destacó el trabajo de los periodistas Juan Diego Ortiz Jiménez, Jacobo Betancur Peláez y Santiago Olivares Tobón por un informe titulado La “bomba de tiempo” que tiene el Valle de Aburrá en sus laderas: más de 65 puntos críticos y 35 muertos este año.

Lea el informe galardonado en este enlace

El trabajo periodístico galardonado por Camacol constituye un análisis profundo y necesario sobre la vulnerabilidad estructural que enfrenta el suelo del Valle de Aburrá.

La investigación evidenció que las tragedias ocurridas en la ola invernal del primer semestre de este año, que dejó por lo menos 35 muertos en municipios como Sabaneta, Bello y Medellín, son un síntoma claro de una crisis que se ha agravado en la última década. Se trata de una problemática que, de no atenderse, podría llevar a que más de 300.000 personas vivan en zonas de alto riesgo antes del año 2030, según cálculos oficiales.

El informe es contundente al señalar que el riesgo está intrínsecamente ligado a la geografía y al cambio climático. Alrededor del 57% del territorio metropolitano tiene inclinaciones superiores a los 15 grados, lo que intensifica el riesgo geológico.