x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

El “combo” de Miguel Quintero y su red de contratos

El Colombiano
El Colombiano
hace 39 minutos
bookmark

Este video explora la red de presunta corrupción alrededor de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y su “combo” de funcionarios y allegados. A través de una reveladora fotografía y testimonios, se detallan las acusaciones de malos manejos y sobrecostos en entidades como el AMVA, Metroparques, Inder y la EDU, evidenciando un modus operandi que incluía la modificación de estatutos y la triangulación de contratos para evadir licitaciones. La investigación de la Fiscalía también examina la conexión con figuras controvertidas, como un abogado penalista con vínculos a “La Oficina”, quien supuestamente habría intimidado a testigos. Casos emblemáticos como el del Parque de las Aguas, Cyan Eventos y Reforestadora El Líbano son analizados como ejemplos de las irregularidades contractuales durante la administración.

