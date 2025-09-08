El “combo” de Miguel Quintero y su red de contratos

Este video explora la red de presunta corrupción alrededor de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y su “combo” de funcionarios y allegados. A través de una reveladora fotografía y testimonios, se detallan las acusaciones de malos manejos y sobrecostos en entidades como el AMVA, Metroparques, Inder y la EDU, evidenciando un modus operandi que incluía la modificación de estatutos y la triangulación de contratos para evadir licitaciones. La investigación de la Fiscalía también examina la conexión con figuras controvertidas, como un abogado penalista con vínculos a “La Oficina”, quien supuestamente habría intimidado a testigos. Casos emblemáticos como el del Parque de las Aguas, Cyan Eventos y Reforestadora El Líbano son analizados como ejemplos de las irregularidades contractuales durante la administración.