El cuarteto del Banrepública que no cedió ante las presiones de Petro

El Banco de la República volvió a ser el epicentro de la tensión política y económica del país esta semana. En su última junta directiva de 2025, el Emisor tomó una decisión que se ha vuelto declaración de independencia: mantener la tasa de interés en 9,25%. La votación, con un apretado 4-3, dejó en evidencia la fractura técnica y política al interior de esa entidad.
Si bien el voto es secreto, las declaraciones de los miembros de junta, así como del ministro de Hacienda, Germán Ávila, develan cómo se ha repartido la contienda. De un lado, el bloque de la “cautela”, compuesto por el gerente Leonardo Villar y los directores Olga Lucía Acosta, Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar se ha mantenido firme en la necesidad de no ceder ante las presiones inflacionarias. Del otro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, junto a los directores Laura Moisá y César Giraldo –designados por el Gobierno–, insistieron sin éxito en un recorte que, según ellos, urge para dinamizar el crecimiento.
Así las cosas, el “cuarteto de la resistencia” ha sido el muro de contención frente a las constantes críticas y presiones del presidente Gustavo Petro, quien no ha ahorrado calificativos para cuestionar la independencia de una junta que, según él, practica un “activismo económico del uribismo”.