Colegio del Cuerpo estrena en Medellín una obra en el Pablo Tobón Uribe

Bajo la mirada solemne de La República, el fresco monumental que Pedro Nel Gómez pintó en 1938 en la Sala del Concejo del Museo de Antioquia, treinta personas se movían en silencio. No eran bailarines profesionales sino ciudadanos desconocidos entre sí, convocados por el Colegio del Cuerpo, que aceptaron la invitación de Álvaro Restrepo a “honrar a la Vida” con el movimiento.
“El contacto físico es algo sagrado”, decía el maestro mientras guiaba a los asistentes a tocar hombros, brazos y manos de quienes tenían al lado, en un gesto de confianza que contrastaba con la solemnidad política del mural. Allí, donde Bolívar, Santander y Nariño aparecen como símbolos de la nación, los cuerpos mostraban que “podemos trabajar todos con todos, porque no tenemos miedo al contacto físico”.