El desafío de convertir a Medellín en capital del turismo global

Colaboración especial de Mateo Castaño Sierra
Hasta hace apenas una década, Medellín era casi invisible en el mapa del turismo mundial. Marcada por la violencia del narcotráfico en los años 80 y 90, la ciudad era un lugar del que se huía, no un destino al que se viajaba. El turismo extranjero era prácticamente inexistente: en 2015, menos de doscientos mil visitantes internacionales llegaron a Antioquia. Hoy la historia es otra. En 2024, Medellín y el departamento recibieron más de un millón de turistas extranjeros, número que multiplicó por cinco las cifras de hace apenas diez años. El turismo se convirtió en la segunda fuente de exportación del departamento, solo por detrás del oro, y por encima de productos tradicionales como el café, las flores o el banano. Ese salto no fue casual. Es la prueba de que Medellín aprendió a reconvertirse apoyándose en su clima primaveral, su modernidad urbana, la conectividad aérea, los precios competitivos y, sobre todo, en la resiliencia de su gente.
Medellín ofrece hoy un paquete difícil de igualar: un clima estable todo el año, una infraestructura moderna que incluye el Metro, los teleféricos, los parques biblioteca, túneles y autopistas de cuarta generación, precios asequibles, gracias a la devaluación del peso, y competitividad relativa, así como su cercanía a Estados Unidos y Centroamérica, con vuelos directos que han convertido a Medellín en una ciudad muy bien conectada con el norte de América Latina. La pospandemia aceleró la búsqueda de destinos accesibles, seguros y vibrantes. Medellín emergió como una de las capitales de los nómadas digitales, al punto que en 2022 y 2023 fue la ciudad de Latinoamérica con más llegadas de este tipo de viajeros, incluso por encima de Barcelona o Ciudad de México. El auge de Airbnb es otro termómetro de este fenómeno: Medellín superó a Cartagena como el mayor mercado de hospedaje en esta plataforma en Colombia, y en términos per cápita ya compite con capitales de la región como Buenos Aires o Santiago. En hoteles la historia es parecida, y desde el año 2022 más de la mitad se están desarrollando por fuera del Valle de Aburrá.