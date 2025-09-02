Así fue el desembarque del primer tren del Metro de Bogotá en Cartagena: la capital fue felicitada por sistemas de transporte de otros países

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó a través de su cuenta de la red social X las primeras imágenes de los vagones del metro de Bogotá en el puerto de Cartagena, a donde llegaron anoche desde China después de 30 días de travesía. En un video en el que aparece Galán junto con Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, los dos funcionarios muestran los vagones del Metro, ya fuera del container en el que fueron transportados desde China. “El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco ya llegó al puerto”, escribió esta mañana Galán en su cuenta de X.

Los vagones fueron presentados en la tarde de este martes en una rueda de prensa en Cartagena y desde allí iniciaron su recorrido por el país para llegar al patio taller de Bosa. “El tren tiene un diseño especial inspirado en el águila del escudo de Bogotá. Tiene otro elemento y es que como es elevado, los diseñadores pensaron en permitir unas ventanas más amplias para ver el entorno: los cerros o la ciudad. Eso es atractivo en términos de diseño”, explicó el alcalde Galán. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, celebró que “tras 80 años de espera, el primero de los trenes del Metro Bogota ya está en tierra del puerto Cartagena”. El arribo del primer tren a la capital también fue aplaudido a nivel internacional por los sistemas de transporte de otros países, como el Metro de Madrid, en España, y el Metro de Santo Domingo, en República Dominicana.