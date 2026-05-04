“El diablo se paseaba día y noche”, Jhon Viáfara habló de su experiencia en la cárcel

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Temas recomendados
Analistas advierten que la iniciativa desborda la competencia legal de la Supersalud, encarece los costos al favorecer al canal comercial y constituye, paradójicamente, una “privatización real” que deja al paciente a la deriva.
Una de las producciones destacadas es Spider-Noir, la nueva serie del Hombre Araña protagonizada por Nicolas Cage. En mayo también se estrenará la primera película dirigida por el reconocido actor John Travolta en Apple TV.
El sindicato Utipec denunció ante Wall Street un presunto plan para descapitalizar a Ecopetrol, alertando sobre riesgos financieros y la posible venta de activos estatales.
Los datos los entregó Spotify tras el estreno de la película “Michael”: las reproducciones del Rey del Pop crecieron un 70% en el país, mientras que las inclusiones en playlists de usuarios se dispararon un 88%.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que el borrador de decreto sobre exportación de ganado busca frenar el alza del precio del macho en pie, que ha subido 18%.