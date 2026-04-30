El Dorado en alerta: cinco emergencias en tres meses

Cinco incidentes registrados en apenas tres meses, que obligaron a suspensiones temporales de la operación y pusieron en riesgo las vidas de pasajeros y tripulantes, tienen en entredicho la confiabilidad en El Dorado, el aeropuerto más importante de Colombia. El caso más reciente se registró a las 5:20 a.m. de este jueves 30 de abril, de acuerdo con la Aeronáutica Civil. La entidad reportó que la Fuerza Aeroespacial detectó el sobrevuelo de un dron en cercanías al terminal, en inmediaciones de la localidad de Engativá, lo que disparó las alertas. Esta situación obligó a que dos aviones que se acercaban a la pista fueran desviados. “Dos aeronaves (LA572 SCL y AV9366 CLO) debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional”, informó la Aeronáutica por sus redes sociales.

Las operaciones estuvieron congeladas en El Dorado hasta las 5:44 a.m., cuando se normalizaron las actividades. “Recomendamos a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas ante posibles cambios en sus itinerarios. El uso indebido de drones cerca de aeropuertos representa un grave riesgo para la aviación”, concluyó.

Las autoridades investigan varios de los accidentes. FOTO: COLPRENSA.

La racha de incidentes comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando por confusiones entre los pilotos y la torre de control un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aeroespacial estuvo a punto de estrellarse con un avión Airbus A320 de la empresa Latam. La aeronave comercial, que ya estaba carreteando en la pista para despegar, tuvo que dar un frenazo de emergencia. Amplíe información: Así fue como un dron paralizó la operación del aeropuerto El Dorado, ¿funcionó el sistema antidrones? Una situación similar se registró el 13 de marzo, cuando un helicóptero Black Hawk del Ejército cruzó dos veces sobre el aeropuerto. Al parecer, de nuevo, hubo una falla de comunicaciones entre el piloto y las autoridades de la terminal. En la noche del pasado 19 de abril, el vuelo LH542 de Lufthansa (proveniente de Frankfurt, Alemania) y el Boeing 777 de la aerolínea Qatar Airways (venía de Río de Janeiro, Brasil), estuvieron en riesgo de colisión durante sus maniobras de aterrizaje. Una de las dos aeronaves tuvo que ejecutar una aproximación frustrada y aterrizar en un segundo intento. Según la Aeronáutica, la situación se presentó porque la pista 32 derecha estaba ocupada por otra aeronave, lo que obligó a que las que venían en vuelo compartieran una misma zona de descenso. El 28 de abril El Dorado suspendió sus operaciones entre las 6:36 p.m. y 7:30 p.m., por cuenta de la detección de otro dron en Engativá.