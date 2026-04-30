El Dorado en alerta: cinco emergencias en tres meses

Cinco incidentes registrados en apenas tres meses, que obligaron a suspensiones temporales de la operación y pusieron en riesgo las vidas de pasajeros y tripulantes, tienen en entredicho la confiabilidad en El Dorado, el aeropuerto más importante de Colombia.
El caso más reciente se registró a las 5:20 a.m. de este jueves 30 de abril, de acuerdo con la Aeronáutica Civil.
La entidad reportó que la Fuerza Aeroespacial detectó el sobrevuelo de un dron en cercanías al terminal, en inmediaciones de la localidad de Engativá, lo que disparó las alertas.
Esta situación obligó a que dos aviones que se acercaban a la pista fueran desviados. “Dos aeronaves (LA572 SCL y AV9366 CLO) debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional”, informó la Aeronáutica por sus redes sociales.