El drama de Urrá: recibe 20 veces más agua de lo habitual

La primera vez que los ingenieros de la hidroeléctrica Urrá enfrentaron una emergencia por rebosamiento fue hace 10 años. La central llevaba apenas 16 años de operación cuando una lluvia intensa los obligó a abrir compuertas. Hubo inundaciones. Fue grave. Pero no tanto. No como ahora. Lo dicen los afectados sin necesidad de cifras: “Esta es la más grave porque no ha parado de llover”. Y es lo que es. Anoche volvió a llover en Montería. Fue corto, pero bastó. Las calles amanecieron rebosando de agua y el embalse sumó otros centímetros. Centímetros que pesan como una amenaza. Por eso, en la central de Urrá los ingenieros están en una suerte de acuartelamiento permanente: generación de energía con dos máquinas, cálculos milimétricos para estabilizar el nivel del embalse, monitoreo constante de aportes que no ceden.

Entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, la lluvia cayó con una intensidad que desbordó cualquier promedio histórico. El agua que llegó al embalse obligó a abrir compuertas para evacuar. El río Sinú recibió descargas que superaron los 700 metros cúbicos por segundo, su máximo habitual para esta época. El resultado fue el rebosamiento y la inundación de los municipios aguas abajo, especialmente los ubicados en el margen izquierdo del río. “Fueron los días más caóticos que he vivido en mi vida. Hace años pasó algo igual, pero no así; esa vez no nos sacaron de la casa, se entró el agua y ahí estuvimos, nadie nos hizo evacuar, pero ahora vea, mi casa sigue con agua y allá nadie puede vivir, nos enfermamos”, cuenta Lorena mientras arrulla en sus brazos a un niño con discapacidad. Están en un albergue improvisado; no es de los que Urrá asegura que instaló. “Este albergue lo gestionó el líder comunal; acá de la hidroeléctrica solo vinieron para decir que no podíamos ir todavía a la casa, y se fueron, no trajeron ni agua, que es lo que ahora les sobra”, se ríe. En Montería, donde se concentra la mayoría de los afectados, no fue solo el Sinú. También se desbordaron los ríos Canalete y San Juan. No por decisión de la hidroeléctrica, sino por la misma lluvia. Al margen de la discusión, que ya empezó, sobre qué provocó exactamente la inundación y por qué no hubo un pronóstico que anticipara una creciente de esta magnitud, está la calamidad pública.

Más de 200 mil personas afectadas. Enfermedades que comienzan a multiplicarse. Mosquitos en el agua que se pudren. En Tierralta, el municipio vecino a la hidroeléctrica, el paisaje cambió de un día para otro. A la orilla de la vía se levantan cambuches hechos con plásticos negros, tablas sueltas, pedazos de zinc. Las familias los llaman albergues. Son refugios improvisados mientras las casas siguen llenas de agua o convertidas en barro. En el colegio de la vereda Los Pollos, en la vía hacia Tierralta, se amontonan 165 familias. Allí está Nilson Manuel Solano. “Fue por una avalancha que se desbordó de la represa de Urrá. Arrastró todos los cultivos. Todo. Tuvimos que salir”. Nilson habla sin levantar la voz. Dice “avalancha” para explicar lo que vio, el agua bajando con fuerza, llevándose papaya, plátano, yuca. “Acabó con todo”, repite.

Debido a las fuertes lluvias, las inundaciones en Córdoba todavía afectan centenares de hectáreas. Foto: Manuel Saldarriaga.

Su casa se inundó hasta la cintura. El agua ya bajó, pero dejó un barrial espeso. Piso de tierra. En los cuartos el barro llega al tobillo. Dormir, dice, da miedo por las culebras, y la humedad que no se va. —¿La hidroeléctrica les ha dicho algo? —le pregunto. — “Nada. No han ido a reparar daños de cosecha. No nos han dicho nada de reubicación. Nada”. Nilson vive en la vereda Nuevo Tai, cerca del río. Pide ayuda para reparar su vivienda o un subsidio que le permita empezar de nuevo. No habla de indemnizaciones millonarias. Habla de tablas, de piso firme. En el albergue los están ayudando organizaciones externas. El cuerpo de bomberos de Tarazá se unió con el de Tierralta y llevaron varias toneladas de alimentos y ropa. Pero no hay brigadas de fumigación. El paludismo empieza a aparecer. La gripa se riega rápido entre colchones improvisados y el zumbido de los mosquitos no se calla. “Aquí estamos hasta que nos digan qué va a pasar con las viviendas”, dice Nilson.

Fotografía tomada desde Córdoba. Foto: Manuel Saldarriaga.