El emprendimiento de energía solar que hoy genera más de 900 empleos

En la tercera entrega de la serie ¿Qué me funcionó?, realizada por El Colombiano en colaboración con Ruta N, nos acompaña Juan Esteban Hincapié, cofundador de Erco Energía, una empresa que hoy está en el top 15 del sector energético en Colombia y que cuenta con presencia en Centroamérica, Estados Unidos y Brasil. En esta conversación, Hincapié comparte cómo un libro de termodinámica y la ingenuidad de unos estudiantes de ingeniería dieron origen a un emprendimiento que hoy emplea a más de 900 personas.