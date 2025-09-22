x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El emprendimiento de energía solar que hoy genera más de 900 empleos

El Colombiano
El Colombiano
Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

hace 1 hora
bookmark

En la tercera entrega de la serie ¿Qué me funcionó?, realizada por El Colombiano en colaboración con Ruta N, nos acompaña Juan Esteban Hincapié, cofundador de Erco Energía, una empresa que hoy está en el top 15 del sector energético en Colombia y que cuenta con presencia en Centroamérica, Estados Unidos y Brasil. En esta conversación, Hincapié comparte cómo un libro de termodinámica y la ingenuidad de unos estudiantes de ingeniería dieron origen a un emprendimiento que hoy emplea a más de 900 personas.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida