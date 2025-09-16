x

El “estafador de Tinder”, del famoso documental de Netflix, fue capturado: el hombre era buscado a nivel internacional

Simon Leviev, conocido por estafar a mujeres con millonarias sumas de dinero, era buscado por la Interpol.

  • Simon Leviev, de 34 años, fue capturado en Georgia. FOTO: Netflix
    Simon Leviev, de 34 años, fue capturado en Georgia. FOTO: Netflix
Colprensa
hace 12 minutos
bookmark

Las oportunidades para estafar a mujeres a través de aplicaciones de citas —como Tinder— se le acabaron a Simon Leviev, cuyo nombre real es Shimon Yehuda Hayut, quien se hizo conocido a nivel mundial luego de que saliera a la luz el documental de Netflix: ‘El estafador de Tinder’.

El israelí de 34 años seducía a mujeres a través de dicha aplicación para estafarlas. Su modus operandi era hacerse pasar por el hijo de un magnate de los diamantes para cautivarlas con su vida de lujos y excentricidades.

Puede leer: ¿Ya se las vio? Según los ganadores de los Emmy, estas son las series que no se debe perder

Leviev convencía a sus víctimas de que le prestaran grandes sumas de dinero con la promesa de devolverlo, pero ese dinero nunca tenía retorno.

Tras ser expuesto en 2022, el estafador de Tinder finalmente fue capturado el pasado 14 de septiembre, en horas de la mañana, por las autoridades del país de Georgia.

A petición de la Interpol, el arresto se produjo en el aeropuerto de la ciudad de Batumi. La noticia fue confirmada por el Ministerio del Interior georgiano, sin embargo, aún no han ofrecido muchos detalles.

The Jerusalem Post dialogó con el representante legal de Leviev, quien explicó que los motivos exactos de la detención aún se desconocen, ya que él estaba viajando libremente por el mundo.

La cinta de Netflix, divulgada en 2022, cuenta la historia del hoy capturado: un israelí que viajaba por Europa haciéndose pasar por el hijo de Lev Leviev, el magnate de los diamantes.

Ahora, el israelí enfrenta nuevas acciones legales. En noviembre, Iren Tranov, cercana al hombre, lo demandó por 414.000 séqueles (481.125.926 pesos colombianos) asegurando que le prestó más de 144.000 séqueles (167.357.593 pesos colombianos) en octubre de 2022 y él nunca se los devolvió.

Ephraim y Ruthy Leviev Yelizarov presentaron una denuncia penal contra él en marzo de 2024. En la audiencia, el acusado se encargó de ejercer su propia defensa y contrainterrogó a los testigos.

Cabe mencionar que el estafador de Tinder ya había sido deportado de Grecia anteriormente, pues identificaron que estaba utilizando un pasaporte falso en su entrada a ese país. En aquella ocasión, estuvo en la cárcel por fraude y falsificación.

