El “estafador de Tinder”, del famoso documental de Netflix, fue capturado: el hombre era buscado a nivel internacional

Las oportunidades para estafar a mujeres a través de aplicaciones de citas —como Tinder— se le acabaron a Simon Leviev, cuyo nombre real es Shimon Yehuda Hayut, quien se hizo conocido a nivel mundial luego de que saliera a la luz el documental de Netflix: ‘El estafador de Tinder’.

El israelí de 34 años seducía a mujeres a través de dicha aplicación para estafarlas. Su modus operandi era hacerse pasar por el hijo de un magnate de los diamantes para cautivarlas con su vida de lujos y excentricidades.

Leviev convencía a sus víctimas de que le prestaran grandes sumas de dinero con la promesa de devolverlo, pero ese dinero nunca tenía retorno.

Tras ser expuesto en 2022, el estafador de Tinder finalmente fue capturado el pasado 14 de septiembre, en horas de la mañana, por las autoridades del país de Georgia.

A petición de la Interpol, el arresto se produjo en el aeropuerto de la ciudad de Batumi. La noticia fue confirmada por el Ministerio del Interior georgiano, sin embargo, aún no han ofrecido muchos detalles.