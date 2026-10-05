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Olga Elena Martínez, la paisa que recibió dos premios literarios en EE.UU

Formada en los talleres de Mario Escobar y de Manuel Mejía Vallejo, Olga Elena Martínez ha escrito dos novelas y dos libros de ensayo.

  • Olga ElenaMartínez es médico, con una especialización en oftamología. La mitad de su tiempo lo dedica a la escritura literaria. Ha publicado dos novelas y trabaja en la tercera. FOTO julio herrera
    Olga ElenaMartínez es médico, con una especialización en oftamología. La mitad de su tiempo lo dedica a la escritura literaria. Ha publicado dos novelas y trabaja en la tercera. FOTO julio herrera
El Colombiano
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hace 7 minutos
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La novela El fuego encendido, de la escritora antioqueña Olga Elena Martínez Gómez, recibió dos menciones honoríficas en los Latino Books Awards, unos premios para escritores de habla española que se entregan en los Estados Unidos.

En una entrevista con EL COLOMBIANO, la escritora contó que su vocación por las letras se remonta a sus 7 años, cuando leyó las ficciones de Julio Verne en la librería de su abuela. Con los años, esa relación con la lectura se convirtió en una actividad paralela a su oficio profesional y, posteriormente, en una carrera literaria con cinco libros publicados.

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Olga Elena estudió Medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana y se especializó en Oftalmología en la Universidad de Antioquia. Después de terminar su especialización, tomó la decisión de dedicarle medio tiempo a las labores del consultorio para consagrar el resto del tiempo a su carrera literaria. Ella participó en un taller de cuento en la Universidad de Antioquia con el escritor Mario Escobar Velásquez y asistió durante varios años a talleres en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín con Manuel Mejía Vallejo y Jairo Morales.

Hace tres años, mientras trabajaba en su novela premiada, se matriculó en la Escuela de Escritores de Madrid, donde cursó de manera virtual los talleres de novela I y II. Su producción publicada comenzó con Antón Chéjov, entre la pluma y el escalpelo, editado por la Universidad Pontificia Bolivariana. Después publicó La literatura en la medicina, con la misma editorial. Luego publicó La otra orilla del Aqueronte, con la editorial española Mirada Malva.

El fuego encendido tiene alguna relación con un antepasado de la escritora, Antonio Pastor Marín y Segura, quien, según las leyendas, habría encontrado parte del tesoro del Inca Atahualpa. Precisamente, el libro de Olga Elena es protagonizado por un estudiante de historia que descubre ser descendiente directo del último de los gobernantes del imperio inca. El personaje viaja hasta el Perú, donde recibe la confirmación de su vínculo familiar y es escogido para propiciar el regreso del gobernante inca.

El original de la obra fue revisado por la escritora e influencer Alexandra Castrillón. Olga Elena cuenta que los comentarios fueron mínimos, sobre todo orientados a darle mayor densidad a los personajes femeninos y a incorporar referencias de la pandemia. La autora realizó modificaciones a partir de esas recomendaciones antes de publicar la obra.

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La novela fue publicada con dineros de Olga Elena. De momento, los ejemplares se compran en Amazon. También están disponibles en la librería Al pie de la Letra, ubicada cerca del Museo de Arte Moderno de Medellín.

Mientras continúa la circulación de la novela, Olga Elena trabaja en dos proyectos. Uno es un ensayo sobre mujeres de la historia, que está temporalmente en pausa. El otro es una tercera novela. La escritora cree que los premios internacionales le abrirán las puertas de las editoriales comerciales. Considera que una editorial de este tipo aumenta la visibilidad de los libros.

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Preguntas y respuestas

¿Qué reconocimientos recibió El fuego encendido de Olga Elena Martínez Gómez?
La novela recibió dos menciones honoríficas en los Latino Books Awards, premios para escritores de habla española que se entregan en Estados Unidos. La noticia no especifica las categorías de las dos menciones.
¿De qué trata El fuego encendido?
La novela cuenta la historia de un estudiante de Historia que descubre que es descendiente directo del Inca Atahualpa y viaja a Perú, donde recibe la confirmación de su vínculo familiar y es escogido para propiciar el regreso del gobernante inca.
¿Quién revisó el manuscrito de El fuego encendido antes de su publicación?
La escritora e influencer Alexandra Castrillón revisó el original y realizó algunas recomendaciones. Entre ellas estuvieron desarrollar con mayor profundidad los personajes femeninos e incorporar referencias relacionadas con la pandemia.
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