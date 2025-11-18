Así fue el conmovedor gesto que tuvo James con su novia, Luisa Duque, quien es 11 años menor que el futbolista

El futbolista colombiano James Rodríguez y la modelo Luisa Duque dejaron a espectadores boquiabiertos al protagonizar un tierno momento, robándose el show fuera de la cancha.
Ocurrió en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el pasado sábado, 15 de noviembre, tras finalizar el amistoso ante Nueva Zelanda.
Al concluir el partido, James Rodríguez se acercó a una de las tribunas especiales VIP. Allí, se dirigió primero a su familia para saludarlos, y después se acercó a Luisa Duque. Frente a los asistentes, el futbolista la saludó con un abrazo y un tierno beso.