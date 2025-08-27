El libro de Claudia Muñoz que conecta la neurociencia con la fe

Con base en sus investigaciones, ejercicios prácticos y reflexiones bíblicas, la autora saca a la luz este manual con el fin de que seamos seres más completos e invita a recuperar la fe, pero no detrás del dogma.

En su trasegar profesional y de las lecturas bíblicas a comunidades y a personas privadas de la libertad, Claudia Muñoz recoge una obra en la que reúne psicología, neurociencia y espiritualidad.

El libro ayuda a reconocer las huellas emocionales de experiencias religiosas dañinas, a reconciliar la mente y el corazón para vivir una fe auténtica y a encontrar un propósito más allá de la culpa, el miedo y la imposición.

“Hay una parte de nuestro cerebro que reconecta con esa esencia y con esa espiritualidad y eso nos devuelve la fe”, dice la psicóloga y neuroterapeuta Claudia Muñoz. Puede contactarla o hacerle comentarios en su cuenta de instagram @psicobioespiritualidad