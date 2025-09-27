El libro que hace un siglo publicó EL COLOMBIANO sobre Medellín

Hay varios clichés sobre los libros. Uno de los más tozudos los considera puertas que se abren al pasado y al futuro. Inevitable pensar en lo dicho mientras se sostiene con guantes de látex el ejemplar Medellín, 1675-1925, publicado en la última fecha en los Linotipos de EL COLOMBIANO. Estamos en una sala de la Biblioteca Pública Piloto, dispuesta para las consultas del material patrimonial. Aquí no se pueden entrar maletines ni bolsos; quien entre debe hacerlo con guantes y tapabocas, implementos usuales durante la pandemia del virus de Wuhan. Ahora, estorbosos.
Estos papeles requieren el cuidado de una pieza de arte, de un ser vivo que conserva entre sus doscientas veinte páginas una radiografía de la moda, los hábitos de consumo, el comercio y las ideas que florecieron y se marchitaron hace cien años. Uno pasa las páginas, las acaricia. De tanto tenerlas cerca se pregunta qué tendrán en común esa ciudad de cien mil habitantes mal contados -los editores del libro se quejan de la falta de datos certeros- y esta, que debe estar cerca de los tres millones de almas. Tal vez nada, tal vez todo. Para saberlo se meten las narices en los libros antiguos.