Licor adulterado acecha en Feria de las Flores: desmontaron alambiques y negocios piratas en Bello, Laureles y Manrique

Que las celebraciones de Feria de las Flores terminen en una buena anécdota para contar el lunes en el trabajo y no en una historia que lamentar, dependerá en buena medida de los autocuidados que tome a la hora de asistir a los diferentes eventos en el marco de la tradicional celebración. Y es que el licor adulterado inunda por estos días las calles a la espera de la oportunidad para arruinar la salud de las personas.

Por fortuna, la Policía Nacional y la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera dieron varios golpes contundentes contra estructuras dedicadas a la fabricación de licor adulterado y de contrabando.

La operación, desarrollada de manera simultánea en tres puntos estratégicos del Valle de Aburrá, se realizó en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín dejando como resultado 13 capturas y la incautación de mercancías ilegales avaluadas en más de $600 millones.

El primer golpe lo dieron en Bello. Allí las autoridades encontraron una fábrica ilegal de cerveza, en un inmueble acondicionado como planta de producción clandestina. El lugar contaba con carbonatadoras, selladoras y fechadoras industriales, además de miles de insumos. Allá se reenvasaban bebidas reutilizando botellas de marcas reconocidas, rellenadas en condiciones insalubres, y con etiquetas falsificadas para simular originalidad. En total se incautaron 11.396 botellas con líquido listas para su comercialización, 14.490 botellas vacías en proceso de ser rellenadas, 25.000 tapas metálicas falsificadas y $8.990.000 en efectivo, presuntamente producto de ventas ilegales.