El Metro lleva arte de la Bienal por todo Medellín

Las puertas del tren se abren y el color lo inunda todo: verde, rojo, amarillo. En la Línea A del Metro de Medellín los pasajeros ahora viajan rodeados de imágenes, frases y retratos que recuerdan que el arte también se mueve. En un costado del Tren de la Cultura, una frase anuncia el recorrido: “La Bienal está aquí”. No es metáfora. Es literal. Por primera vez, la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín viaja en los rieles del sistema, convertida en una exposición itinerante que lleva cultura a más de un millón de usuarios cada día.

“El arte y este tren son una narración en movimiento”, dijo a EL COLOMBIANO Jaime Andrés Ortiz, gerente social y de servicio al cliente del Metro de Medellín. “Lo que hace este Tren de la Cultura es contar la historia de las bienales, cómo han cambiado los imaginarios de la ciudad y cómo el arte ha acompañado esas transformaciones desde 1981”. Los pasillos de los vagones están cubiertos con textos que hablan de libertad, memoria y territorio. En una de las puertas se lee: “El arte, una ventana a la libertad”. En otra, un poema del siglo XIX se enlaza con dibujos contemporáneos. Los colores evocan los muros del Palacio de la Cultura y las formas de la ciudad que ha crecido alrededor de los rieles. “Este tren tiene un diseño muy lindo”, dice el funcionario. “Hace referencia a muchos de los espacios del centro cultural, especialmente al Palacio de la Cultura, con imágenes de sus ventanas y su arquitectura. Queríamos que los pasajeros sintieran que viajan dentro de una galería”.

Por primera vez, la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín viaja en los rieles del sistema, convertida en una exposición itinerante que lleva cultura a más de un millón de usuarios cada día. FOTO Camilo Suárez

Desde 1995, el Metro ha integrado arte a su sistema: vitrales en cada estación, murales urbanos y más de 240 intervenciones que han convertido sus rutas en un museo abierto. “Para nosotros el arte ha estado desde el inicio (...) No en vano tenemos obras en todas las estaciones y 64 piezas adicionales en lugares como Sabaneta, Niquía o Itagüí. La idea es llegarle a nuestros usuarios con contenidos culturales de valor, especialmente a quienes no suelen tener acceso a estos espacios”.

El Tren de la Cultura de la Bienal es el número 51 lanzado por la entidad dentro de su programa Museo Metro del Mundo, una estrategia que busca llevar expresiones artísticas y patrimoniales a los recorridos cotidianos. Antes hubo trenes dedicados a la pianista Teresita Gómez, al escritor Manuel María Mallarino y a la cerámica del Carmen de Viboral, reconocida por la Unesco como bien intangible. Cada uno ha sido una exposición rodante. Este, sin embargo, tiene una particularidad: une los puntos clave de la Bienal, conectando arte contemporáneo, historia y espacio público.

“Queríamos mostrar cómo ha cambiado Medellín desde la última Bienal, en 1981. El metro transformó la arquitectura y la cultura urbana, así que la alianza con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia fue natural. La Bienal trae artistas de Asia, África, Europa y América; el tren, en cambio, los acerca al público que se mueve todos los días por la ciudad”.

La estrategia busca llevar expresiones artísticas y patrimoniales a los recorridos cotidianos. FOTO Camilo Suárez