El Metro lleva arte de la Bienal por todo Medellín

Las puertas del tren se abren y el color lo inunda todo: verde, rojo, amarillo. En la Línea A del Metro de Medellín los pasajeros ahora viajan rodeados de imágenes, frases y retratos que recuerdan que el arte también se mueve.
En un costado del Tren de la Cultura, una frase anuncia el recorrido: “La Bienal está aquí”. No es metáfora. Es literal. Por primera vez, la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín viaja en los rieles del sistema, convertida en una exposición itinerante que lleva cultura a más de un millón de usuarios cada día.