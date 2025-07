MinIgualdad Carlos Rosero saldría en los próximos días: la historia de pujas internas en la que aparecen supuestos cercanos a Leyva

En la ecuación entra el ministro Rosero porque, según conoció EL COLOMBIANO, el presidente sabía de la existencia de esos audios hace por lo menos dos meses y le habría pedido a Rosero que hablara con la vicepresidenta para que ella “saliera a desmentir cualquier nexo con un golpe de estado antes de que se conocieran los audios. La única tarea que tenía Rosero era decirle a Francia que saliera a decir si tenía algo que ver con un plan para tumbar al presidente y no lo hizo”, señala un alto funcionario de Palacio. Luego, como contó El País, Petro le exigió a Márquez que negara públicamente cualquier participación. Tampoco lo hizo.

Tras el escándalo, Petro dijo desde Sevilla hace unos días que “todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia”. Entre ellas, por supuesto, su vicepresidenta que no asiste hace varias semanas al Consejo de Ministros.

Este diario publicó una investigación a mediados de mayo en la que revela cómo ha sido la “persecución” contra funcionarios asociados a Márquez. Durante el proceso de empalme entre Rosero y y la vicepresidenta detuvieron, por instrucciones de Presidencia, todos los programas “para revisarlos” y empezaron las salidas; a la fecha van en más de 30.