No peleó con Andrea Valdiri, pero casi ahoga a La Piry en La Mansión de Luinny: el nuevo escándalo de Yina Calderón

La creadora de contenido fue expulsada de un programa de televisión en el que participaba por estos días.

  La escena de la agresión se ha vuelto viral en las redes sociales. Foto tomada de @lamansiondeluinny
    La escena de la agresión se ha vuelto viral en las redes sociales. Foto tomada de @lamansiondeluinny
El Colombiano
El Colombiano
hace 28 minutos
bookmark

Un nuevo episodio de controversia rodea a la creadora de contenido Yina Calderón, quien fue expulsada de La Mansión de Luinny, un reality show, luego de agredir físicamente a una compañera conocida como ‘La Piry’.

Calderón empujó a su contrincante a una piscina y la sujetó del cabello debajo del agua, lo que causó preocupación entre los demás participantes al ver que ‘La Piry’ se golpeó la cabeza con el borde.

Siga leyendo: “Ya déjala que descanse en paz”: duro mensaje de la familia de Alejandra Villafañe tras declaraciones del actor Raúl Ocampo

El presentador del programa, Luinny, intervino de inmediato y anunció sanciones disciplinarias: ‘La Piry’ sería castigada por provocación, mientras que Yina tendría que abandonar la competencia por agresión. “Con todo el dolor de mi corazón, debo decir que abandonas la mansión en este momento”, dijo el conductor.

Calderón aceptó la decisión con altivez: “Lástima porque se va el rating, pero yo no me dejo de nadie”. Sin embargo, ‘La Piry’ pidió que no expulsaran a la colombiana, asegurando no guardar rencor.

Siga leyendo: Ricardo Arjona desafió a Bad Bunny: anunció una residencia artística en Ciudad de Guatemala

La producción evalúa ahora el futuro de Yina Calderón.-En las redes sociales no le perdonan a Calderón su violencia, luego de que abandonara el cuadrilátero de Stream Fighters durante su pelea con Andrea Valdiri.

