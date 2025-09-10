El nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, asume su cargo en medio de bloqueos y huelgas en el país

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió una “ruptura” con sus predecesores, al asumir como quinto jefe de gobierno desde 2024, en plenas protestas contra el presidente Emmanuel Macron que dejaron decenas de detenidos.

Su principal misión será elaborar los presupuestos para 2026, teniendo en cuenta que no existen mayorías en el Parlamento, las protestas que reclaman una mayor justicia social y la necesidad de sanear las arcas públicas, cuya deuda ronda el 114% del PIB.

“Se necesitarán rupturas y no solo en la forma (...) también en el fondo”, aseguró Lecornu durante la ceremonia de traspaso del poder con su predecesor François Bayrou, que se convirtió el lunes en el segundo jefe de gobierno en caer ante el Parlamento en nueve meses.

Relacionado: El Parlamento francés destituye del cargo al primer ministro François Bayrou y derriba al gobierno

Sin dar detalles, el político de 39 años prometió ser “más creativo” y “más serio en la manera de trabajar con las oposiciones”, máxime cuando el gobierno carece de mayoría parlamentaria. “Lo conseguiremos”, “ningún camino es imposible”, agregó.

Macron sumió a Francia en una profunda crisis política en 2024, cuando su fallido adelanto electoral dejó una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías claras y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha gobernante y ultraderecha.

Su último episodio fue la caída de Bayrou, cuando buscaba el apoyo de los diputados a su plan de presupuestos para 2026 que preveía recortes por 44.000 millones de euros (51.600 millones de dólares) y la supresión de dos días feriados.