El Pacto Histórico guarda silencio tras nuevas revelaciones contra el hermano de Daniel Quintero, ¿qué hay detrás?

Tras conocerse las revelaciones sobre manejos presuntamente irregulares entre los bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por parte de Miguel Quintero, hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero, casi nadie desde el Pacto Histórico ha hecho pronunciamientos sobre el tema.
Contexto: Reveladores chats y audios de Miguel Quintero y sus “amiguitos”: así movía puestos y contratos durante la alcaldía de su hermano
Desde EL COLOMBIANO consultamos a varios de sus integrantes, dos de ellos integrantes de la consulta en la que compite Quintero, como Carolina Corcho, Iván Cepeda, y también buscamos a Gustavo Bolívar y Heráclito Landínez, pero no hubo respuesta.
En redes sociales tampoco hubo pronunciamientos sobre el tema, de figuras vocales para denunciar la corrupción como María José Pizarro, Gloria Flórez, Isabel Zuleta o David Racero; al igual que las cuentas oficiales del Pacto Histórico.
Los pocos que han emitido un pronunciamiento son el propio Daniel Quintero y su jefe de campaña, Esteban Restrepo.
Por un lado, Quintero escribió en su cuenta de X “Los noto asustados”, seguido de “Igual que cuando estaba a punto de ganar la Alcaldía de Medellín, los próximos 12 días estarán llenos de ataques, montajes e incluso atentados. Tienen miedo porque saben que vamos a resetearlos”; aunque no hace una referencia explícita al caso de su hermano.