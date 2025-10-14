El Pacto Histórico guarda silencio tras nuevas revelaciones contra el hermano de Daniel Quintero, ¿qué hay detrás?

Tras conocerse las revelaciones sobre manejos presuntamente irregulares entre los bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por parte de Miguel Quintero, hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero, casi nadie desde el Pacto Histórico ha hecho pronunciamientos sobre el tema. Contexto: Reveladores chats y audios de Miguel Quintero y sus “amiguitos”: así movía puestos y contratos durante la alcaldía de su hermano Desde EL COLOMBIANO consultamos a varios de sus integrantes, dos de ellos integrantes de la consulta en la que compite Quintero, como Carolina Corcho, Iván Cepeda, y también buscamos a Gustavo Bolívar y Heráclito Landínez, pero no hubo respuesta. En redes sociales tampoco hubo pronunciamientos sobre el tema, de figuras vocales para denunciar la corrupción como María José Pizarro, Gloria Flórez, Isabel Zuleta o David Racero; al igual que las cuentas oficiales del Pacto Histórico. Los pocos que han emitido un pronunciamiento son el propio Daniel Quintero y su jefe de campaña, Esteban Restrepo. Por un lado, Quintero escribió en su cuenta de X “Los noto asustados”, seguido de “Igual que cuando estaba a punto de ganar la Alcaldía de Medellín, los próximos 12 días estarán llenos de ataques, montajes e incluso atentados. Tienen miedo porque saben que vamos a resetearlos”; aunque no hace una referencia explícita al caso de su hermano.

Restrepo, por su parte, también mencionó que “A 12 días de la elección, algunos desesperados por el crecimiento de Daniel Quintero quieren frenarlo a toda costa”. Según él, la investigación contra Miguel Quintero habría sido orquestada desde la Fiscalía de Medellín y luego filtrada a Noticias Caracol. Agregó que desde hace una semana comenzaron a publicarse columnas y críticas contra Quintero en varios medios de forma “coordinada”, lo que —según él— confirmaría la advertencia de que Federico Gutiérrez habría reunido un millón de dólares para impulsar esa estrategia.

La investigación sobre Miguel Quintero

La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación que expone el posible manejo irregular de contratos públicos durante la alcaldía de Daniel Quintero. En el centro de las pesquisas está su hermano, Miguel Quintero, señalado de operar una red que habría manipulado la asignación de contratos y cobrado comisiones ilegales. Según un informe de Noticias Caracol, las autoridades cuentan con chats, audios y videos donde aparece Miguel Quintero como presunto articulador de contratos amañados entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2022, en plena administración de su hermano.