El pasaje de bus en Medellín subiría $800 si se aprueba la reforma tributaria de Petro, advierten los transportadores

Los gremios del transporte público colectivo en Medellín han encendido las alarmas: el pasaje de bus en la ciudad podría aumentar $800, pasando de los actuales $3.400 a $4.200, si se aprueba la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional.
La Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU) advierte que este incremento, impulsado principalmente por el alza proyectada en el precio del diésel, afectaría directamente a más de un millón de usuarios que utilizan diariamente el transporte público en el Valle de Aburrá.