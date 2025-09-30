Así es el plan de 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra de Gaza que recibió aprobación de Israel y espera respuesta de Hamás

El plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza se encuentra a la espera de la respuesta de Hamás, después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu diera su visto bueno, con condiciones que enfatizó. El plan contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme del movimiento islamista palestino, y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja. Según el mismo esquema, el propio presidente Trump dirigirá una autoridad de transición, en la que estará acompañado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair. Una fuente palestina aseguró que Hamás inicio la evaluación del plan norteamericano de 20 puntos. “Hamás inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina”, indicó la fuente bajo anonimato, y añadió que la organización dará una respuesta “que representará a Hamás y a los movimientos de la resistencia”.

En Catar, un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la delegación negociadora de Hamás prometió estudiar “responsablemente” el plan de Trump y que el martes mantendrán conversaciones con representantes del movimiento islamista palestino y de Turquía. En un video publicado en su canal de Telegram tras la rueda de prensa del lunes con Trump, Netanyahu dijo que el ejército israelí seguirá presente en la mayor parte de Gaza, e insistió en que no aceptó la creación de un Estado palestino en sus conversaciones con el mandatario estadounidense. “Recuperaremos a todos nuestros rehenes, vivos y en buen estado, mientras que el ejército (israelí) permanecerá en la mayor parte de la Franja de Gaza”, declaró.

Miembros de las Brigadas Al-Qassam, el ala armada de Hamás, y un rehén israelí el 22 de febrero de 2025. Israel ha exigido la liberación de los 47 secuestrados que permanecen en Gaza, incluidos 25 que, según el ejército israelí, están muertos. FOTO: Xinhua

El ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, arremetió contra el plan, que calificó de “estrepitoso fracaso diplomático”. Según él, el plan supone “cerrar los ojos y dar la espalda a las lecciones del 7 de octubre de 2023”, fecha del ataque sangriento del movimiento islamista Hamás contra Israel, que desató la guerra en curso. Trump aseguró que “estamos como mínimo muy, muy cerca” de la paz en Oriente Medio, y calificó el anunció como “potencialmente uno de los días más grandiosos en la civilización”. Su plan contempla el envío de una “fuerza internacional temporal de estabilización”, además de la autoridad de transición en la que estarán Trump y Blair. Exige el desarme total de los combatientes de Hamás, y el movimiento islamista quedaría marginado de un futuro gobierno en Gaza. Trump reconoció que Netanyahu había rechazado firmemente el Estado palestino, cuya creación podría darse bajo el plan estadounidense. Puede leer: Gobierno Trump se opuso al veto de la Uefa contra Israel y “trabajarán” para evitar su exclusión del Mundial de 2026 Netanyahu declaró su apoyo al plan “para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos”. Pero aclaró que si Hamás intenta torpedearlo, “Israel terminará el trabajo (de eliminar a Hamás) por su cuenta”. Trump aseguró el “respaldo total” a Israel para hacerlo si Hamás rechaza el plan. Las reacciones mundiales al plan llegaron rápidamente, con países árabes y musulmanes, incluyendo los mediadores Egipto y Catar, que exaltaron los “esfuerzos sinceros” por alcanzar la paz. Igualmente, gobernantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia respaldaron firmemente la iniciativa. Rusia también expresó su apoyo. El jefe de la Unión Europea, Antonio Costa, llamó a todas las partes a “aprovechar este momento para darle una oportunidad genuina a la paz”. Le puede interesar: Francia se une a los países europeos que reconocerán el Estado de Palestina en Asamblea de la ONU Pero en Gaza reinó el escepticismo. “Está claro que este plan no es realista”, expresó a AFP Ibrahim Joudeh, de 39 años, desde un refugio en el sur de Gaza. “Fue elaborado bajo condiciones que Estados Unidos e Israel saben que Hamás nunca aceptará. Para nosotros, eso significa que la guerra y el sufrimiento continuarán”, declaró este programador informático. En tanto, los bombardeos aéreos israelíes continuaron el martes en Gaza, según la Defensa Civil y testigos. El ejército israelí confirmó que sus fuerzas realizan operaciones en el territorio, sobre todo en Ciudad de Gaza, donde efectúa una amplia ofensiva. La Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania y que podría tener un papel en la administración de Gaza después de la guerra, celebró los “esfuerzos sinceros y decididos” de Trump.

El ejército israelí confirmó que sus fuerzas realizan operaciones en el territorio, sobre todo en Ciudad de Gaza, donde efectúa una amplia ofensiva. La Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania y que podría tener un papel en la administración de Gaza después de la guerra, celebró los “esfuerzos sinceros y decididos” de Trump.

Los 20 puntos del plan de Trump para la paz en Gaza