$1,2 billones para colegios y jardines en Medellín: el plan de infraestructura que genera oportunidades

“Recibimos la ciudad con el 95% de la infraestructura educativa con serios problemas”, afirmó el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez, en 2024. Y no es para menos: 12 procesos por incumplimiento iniciados por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) en contra de constructores a cargo de por lo menos 132 sedes y un diagnóstico de 392 colegios —de 419 para entonces— con necesidades de mantenimiento general, integral y restituciones parciales. Una crisis que EL COLOMBIANO ha seguido con detenimiento.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4