“El pueblo (lo) que quiere es reelegirme”: ¿Petro responde a Leyva revelando que quiere seguir en el poder?

En Colombia la reelección no es permitida, pues pese a que en algún momento se hizo una modificación en la legislación para que sí existiera esta figura, la cual benefició a los mandatos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, esta dejó de existir antes del 2018 cuando llegó a la Casa de Nariño Iván Duque.

Pese a que la figura no existe en Colombia, en el país ha existido un temor a que sea el mandatario Gustavo Petro quien la reviva teniendo en cuenta su cercanía con algunos mandatarios que sin escrúpulos y con acusaciones de abusos en el poder se han perpetuado en el poder, casos como Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela.

Ante estos temores, Gustavo Petro ha salido al paso en algunos discursos indicando que él no busca reelegirse, haciendo mención a esto el pasado 1 de mayo en la Plaza de Bolívar cuando hizo mención al tema en medio de un acto en donde terminó radicando la consulta popular ante el Senado.

“Hoy el presidente de Colombia no está pidiendo que voten por él. No me gusta siquiera reelegirme. ¿Cómo me van a meter otra vez en la tortura de ir a esa casa, de cuartos fríos, llena de fantasmas, de todos los pecados que por allí han pasado? No quiero esa tortura”, expresó el mandatario.

Pese a esta posición que el mandatario ha expresado públicamente, no ha interferido en la opinión de sus funcionarios y allegados, quienes parecen opinar diferente a Petro y buscan promover esa posibilidad.