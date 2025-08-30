“Fueron ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición”: El Rancherito se pronunció tras la muerte de sus dueños

La reconocida cadena de restaurantes El Rancherito se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de sus fundadores y socios, Jorge A. Jaramillo y Ruth Alzate, por lo que dejaron un vacío en la gastronomía y la cultura equina. La pareja perdió la vida en un lamentable accidente automovilístico ocurrido en Puerto Araujo, Santander, precisamente en la vía que comunica a la ciudad de Bucaramanga con Puerto Berrío. Un suceso ocurrido en la mañana de este sábado, que conmocionó a la familia de la empresa y a todos quienes los conocieron. Le puede interesar: “Presidente, cambie de jíbaro”: la respuesta de Juan Diego Gómez a Petro por vincularlo con abogado capturado en Medellín El restaurante, un ícono de la gastronomía tradicional antioqueña y colombiana, emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente la partida de sus pilares en la historia de su crecimiento.

“Con el corazón lleno de tristeza, la familia de El Rancherito informa su fallecimiento en un accidente automovilístico”, decía en el mensaje, que destacó el impacto que la pareja tuvo en la historia y el crecimiento del negocio. Para la empresa, más allá de ser los cerebros detrás de la expansión de El Rancherito, Jorge y Ruth fueron un ejemplo de dedicación y amor por la cultura tradicional. Su visión no solo se centró en un negocio, sino en la construcción de un sueño que se convirtió en un punto de referencia para los amantes de la comida típica colombiana.

Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y su esposa Ruth Elena Alzate, fueron condecorados hace poco por el cumpleaños 50 del restaurante. FOTO: Redes sociales @alejodebedout

“Jorge y Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado El Rancherito, sino también ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición”, dice el comunicado. Desde la entidad, expresaron que su partida dejó un “vacío difícil de llenar”, pero su legado perdurará a través del arduo trabajo y el compromiso que siempre demostraron con sus familias, colaboradores y clientes. En medio del momento de profundo dolor, la familia de El Rancherito expresó su gratitud por las innumerables muestras de apoyo y cariño que han recibido durante todos estos años de servicio.

El comunicado invitó a todos los que los conocieron a esta pareja de trabajadores, a honrar su memoria con un espíritu de gratitud, alegría y respeto, como ellos lo hubieran deseado. “Agradecemos las oraciones, mensajes de apoyo y muestras de cariño en este momento de profundo dolor”, se añade en el texto. Jaramillo Restrepo era además un apasionado por el mundo equino, asociado de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Colombianos de Silla, Asdesilla. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijas, nietos, demás familiares y amigos, así como a toda la comunidad de asociados que hoy sienten su partida. Nos unimos en oración y solidaridad en este momento de dolor”, indicó Asdesilla en un comunicado.

La semana pasada, por ocasión del cumpleaños número 50 del tradicional restaurante, el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout les había hecho a la pareja de empresarios un reconocimiento en nombre del Concejo de la ciudad. “Abrazo fuerte para sus hijas Paulina, Ana y María José”, señaló el concejal. Finalmente, la empresa antioqueña también extendió un mensaje de solidaridad a los hijos, familiares y amigos cercanos de los fallecidos, enviándoles sus oraciones y un abrazo en estos momentos difíciles.