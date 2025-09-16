El “waiver” antidrogas para Colombia: ¿qué significa esta exención condicional de EE. UU.?

Colombia fue descertificada por EE. UU. en la lucha antidrogas debido a cifras récord de cultivos de coca y producción de cocaína, responsabilizando al liderazgo político. Aunque se otorgó un “waiver” para mantener la cooperación con condiciones, la decisión genera preocupación por sus graves efectos económicos, comerciales y reputacionales. Colombia tiene 12 meses para demostrar resultados y enfrenta el desafío de su estrategia antidrogas, incluyendo el debate sobre el posible regreso del glifosato y la implementación de los acuerdos de paz.