“En el género hacía mucha falta sinceridad”: Eladio Carrión lanza su sexto disco DON KBRON

Después de su presentación en el Festival Estéreo Picnic el pasado mes de marzo, Eladio Carrión confirmó su regreso al país. Volverá en octubre y estará en Medellín, Cali y Bogotá presentando su más reciente álbum, DON KBRN, su sexto álbum de estudio y el que cierra la saga SEN2 KBRN que incluye SEN2 KBRN VOL.1 (2021), SEN2 KBRN VOL.2 (2022) y 3MEN2 KBRN (2023). Una saga que lo consagró como uno de los grandes referentes del trap en español y que lo ha convertido en una figura ineludible. Le recomendamos leer: Glass Marcano, la nueva cara de la música clásica Y no es muy difícil de entender. Eladio ha hipnotizado a todos con su discurso, porque en un género siempre tan aspiracional y materialista, él ha procurado hablar tanto de lo que tiene –de los carros, las joyas y los millones– como de lo que padece –de sus frustraciones y sus inseguridades–. En sus canciones hay tanto de la calle y su rudeza, como de su familia y el amor y la educación que le han dado. Eladio se ha presentando como un tipo cualquiera, hijo de un militar, que antes de artista quiso ser deportista. Ha dejado ver su vida en sus canciones y eso ha sido suficiente para convertirlo en un fenómeno. A propósito del lanzamiento del álbum y de su regreso al país, EL COLOMBIANO habló con él.

Acaba de lanzar el disco DON KBRN ¿cómo sentido como la recepción de la gente?

“Súper bien, a la gente le ha encantado el álbum, he visto demasiados comentarios buenos, especialmente de los fanáticos. Realmente era algo que ellos estaban esperando, un disquito de trap, hacía falta para hacer una buena gira ahora. La aceptación ha sido espectacular, estoy muy contento”.

¿Cómo ha sido el proceso creativo de este disco?

“Hacer un álbum es muy divertido. Siempre he dicho que hay artistas que son de álbumes, otros que son de sencillos, pero yo nunca me he visto como un artista de sencillos, siempre me ha gustado el trabajo y es mucho trabajo hacer un álbum, es muy difícil y a mi me encanta ese reto, ese feeling de querer superar el último que haya tirado. Es un proceso que me encanta un montón y por eso es que hago tantos álbumes creo, para ir consiguiendo ese rush”.

Cuénteme de ese concepto de DON KBRN...

“Este es el cuarto disco de la saga SEN2 KBRN, creo que DON KBRN es como este símbolo de madurez musical, quizás vaya a ser el último álbum de trap completo que vaya a tirar por un buen tiempo. Don es más por eso, tiene que ver mucho con la madurez y por eso fue que lo llamamos así. Creo que es un buen nombre para ponerle un final a la saga”.

Es un álbum con muchas colaboraciones, desde Peso Pluma, Neutro Shorty, Young Miko, Big Sean, de dónde viene esa diversidad a la hora de hacer la música ¿qué creció escuchando?

“Cuando era niño escuchaba mucho Jay Z, 50 Cent, Eminem, Beastie Boys, escuchaba mucho rap, Kanye, Lil Wayne, hasta el mismo Big Sean lo escuchaba muchísimo. Eso era como lo principal, pero yo escucho de todo Justin Timberlake, punk rock, me entiendes, creo que me ayuda mucho la librería musical en mi cabeza, tengo muchas referencias, muchas melodías, muchas maneras de mirar la música y creo que eso me da un cierto tipo de ventaja cuando voy a encerrarme en una cabina”.

Usted trajo un discurso distinto a la música urbana, habla mucho de su educación, de su familia, de su pasado como deportista y se ha vuelto un gran referente para los fanáticos jóvenes ¿qué cree que lo hace tan atractivo?

“Yo creo que algo que hacía mucha falta en el género era sinceridad. Muchas personas cantan sobre su vida como artistas y realmente son dos cosas muy aparte, la gente tiene que entender eso. Nosotros cuando nos ponemos la capa de artistas y hacemos shows es una cosa, pero tenemos nuestras vidas aparte y yo simplemente quería dejar eso claro a los fanáticos, porque mis raperos favoritos siempre dejaban eso claro, me entiendes. Eminem siempre dejaba claro el proceso que el tuvo, el progreso, como trabajo por esas cosas, las depresiones. Siento que habían muchos puntos que las personas no se atrevían a tocar, ni se atrevían a exponerse así, no querían estar en esa situación tan vulnerable en la que yo me he puesto varias veces, y es entendible, el ego. Pero a la vez, uno está haciendo música también para personas que no quieren escuchar cuantos millones tu tienes, cuantos carros... simplemente quieren sentarse a escucha música para sentirse identificados. Yo por lo menos escuchaba música para eso. Por eso trato de llevar siempre esa línea aunque se que tengo también mucha música que no dice nada, pero hasta en esos temas trato de por lo menos de usar un juego de palabras diferente, poner un punch line divertido para que se note el esfuerzo y el talento”.

Usted ha dicho varias veces que asume la música con mucha responsabilidad ¿de dónde viene eso?

“Está en la crianza de mis padres. Son los principios que uno tiene y eso lo hace pensar a uno en otras cosas cuando va a hacer música, quizás en un principio yo hacía música muy fuerte y uno va entendiendo que eso es como una malla de seguridad, porque siempre lo vulgar y lo morboso siempre va a gustar mucho, siempre se va a pagar, la mayoría están buscando eso. Pero uno va madurando en la industria, en su música y va conociendo otras etapas y va viendo que hay otras maneras de llegar a las personas, con otros mensajes y otro tipo de temas, que es lo que hemos estado haciendo”.

¿Qué tanto influyó la paternidad en eso?

“Claro. Hay muchas cosas que ya no canto porque no las estoy viviendo. Ahora hay muchas canciones que yo pienso si se las pondría a mis hijos. Tampoco cantó sobre ciertas cosas que cantaba antes o si lo hago es muy por encimita. Claramente te pone a pensar mucho más”.

Con este disco se va a embarcar en una gran gira que lo traerá por Cali, Bogotá y Medellín ¿qué música conoce de Medellín?