Elana Meyers, la madre de oro en Olímpicos de Invierno y la lengua de señas que conmovió en Milán-Cortina

Dicen que nunca es tarde para lograr lo que se desea, una frase que encaja a la perfección en Elana Meyers Taylor.

Ya lo expresaba la leyenda del baloncesto de Estados Unidos Michael Jordan. “No se puede ganar a la persona que nunca se rinde”.

Y su compatriota Elana, ya con 41 años, ratificó esas palabras al conseguir en los Juegos de Invierno en Milán-Cortina lo que luchó desde joven, la anhelada medalla de oro olímpica.

Ya había logrado cinco metales en esta clase de certámenes, pero nunca el dorado.

En las justas de 2010 en Vancouver (Canadá) fue bronce; en 2014 en Sochi (Rusia) y Pyeongchang (Corea del Sur) obtuvo platas; mientras que 2022 en Pekín (China) logró plata y bronce.

Lea: La Villa Olímpica se quedó sin condones: los atletas de los Juegos de Invierno agotaron 10.000 preservativos en 3 días

La deportista había frenado dos oportunidades la actividad competitiva tras convertirse en madre. Y la mamá de Nico y Noah, de 5 y 3 años y quienes tienen discapacidad auditiva, por fin celebró.

Tras su emblemática e histórica victoria, luego de 3 minutos y 57,93 segundos, cayó al suelo, de rodillas, entre lágrimas, abrazando a sus pequeños, con quienes viaja a cada competencia.