Así se quedó el Pacto Histórico sin tercer magistrado del CNE, ¿qué tuvieron que ver los ‘Verdes’ de Amaya?

El Pacto Histórico logró dos magistrados en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero no llegó una de sus fichas. Esto habría ocurrido por una división en la Alianza Verde; los congresistas cercanos al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se fueron con Cambio Radical.
Los ungidos por la plancha —o lista de postulados— que compartieron el Pacto Histórico, En Marcha y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) fueron la exsuperintendente Cielo Rusinque, la exfuncionaria de la Agencia Nacional de Tierras Ana Jimena Bautista y el exembajador en Brasil Guillermo Rivera.
Sin embargo, Rivera no logró los votos suficientes y se quedó por fuera. El puesto se lo llevó Gersel Pérez, de Cambio Radical —otra plancha—. Según observó EL COLOMBIANO, estuvo celebrando con congresistas del grupo político del gobernador Carlos Amaya, entre ellos su hermano, el senador John Amaya.