Fiscal Luz Adriana Camargo seguirá en el cargo: Consejo de Estado dejó en firme su elección

En una decisión adoptada por la Sección Quinta , este jueves el Consejo de Estado dejó en firme la elección de la fiscal General, Luz Adriana Camargo .

La elección de la funcionaria, que fue ternada por el presidente Gustavo Petro y escogida por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2024, fue cuestionada, entre otras, por supuestos vicios de nulidad, falta de motivación y conflicto de intereses.

En particular, se reclamaba que para la conformación de la terna el presidente de la República debió considerar al menos a un hombre. A ello se suma que la terna supuestamente fue modificada sin ningún fundamento o que Amelia Pérez Parra resultó elegida en una sesión previa cuando obtuvo 13 votos.

“Para la conformación de la terna, el presidente de la República se encuentra en la obligación de contemplar al menos a una mujer, único condicionamiento que tiene el primer mandatario respecto al tema de género, sin desconocer que deberán acreditar unas calidades y requisitos”, explicó la Sección Quinta.

Sobre la renuncia a la terna por parte de Amelia Pérez, se determinó que ésta no la presentó ante la autoridad competente para postular la terna (es decir, el presidente), sino ante la Corte Suprema de Justicia que es el organismo elector que no tenía facultad para resolver al respecto.