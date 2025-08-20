Dos equipos del Partido Conservador en Antioquia ya tienen fórmula para elecciones a Congreso en 2026

Dos de los cuatro equipos del Partido Conservador en Antioquia ya tienen en firme la fórmula para las elecciones a Congreso de la República de 2026. Una de ellas, sobre la que se venía rumorando desde hace varios meses, es la del exsenador Juan Diego Gómez y el actual senador Nicolás Albeiro Echeverry, quienes la oficializarán este jueves 21 de agosto en Medellín, en un evento que tendrá lugar en la Central Mayorista, desde las 4:00 p.m.
Gómez, quien estuvo ausente del Congreso en el actual periodo por su aspiración a la Gobernación de Antioquia en las pasadas elecciones territoriales, volverá a buscar una curul en el Senado; mientras que Echeverry, quien hoy ocupa un asiento allí, se devolverá a una aspiración a la Cámara de Representantes. La decisión, que empezó a discutirse desde tiempo atrás, no es sorpresiva, pero ahora se confirma en acto público.