Cuenta regresiva para elecciones, entre Constituyente e inseguridad

Frente a esto, Penagos aseguró, en entrevista con El Tiempo, que “la Registraduría y el registrador no están tomando partido a favor de nadie” y que el papel de la entidad no es solo operativo.

Además, aquel decreto también ponía presión sobre el registrador general, Hernán Penagos, quien debía tomar una decisión sobre acatarlo o no. Al final, no lo hizo, asegurando que se ceñía a la Constitución, por lo que debían ser las altas Cortes quienes decidieran si la consulta iba y si el decreto era constitucional.

Seguridad y violencia

Pasaron más de dos semanas desde que el senador y precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado que lo mantiene luchando por su vida en una UCI de la clínica Fundación Santa Fe. Este acto de violencia no solo desató un llamado a desescalar el lenguaje en el escenario político, sino que también puso en pausa varias campañas electorales: el Centro Democrático no las realizará hasta no obtener garantías de seguridad, y varios candidatos independientes han decidido posponer su inscripción por firmas ante la Registraduría.

Este no es un hecho menor. Según Portela, el miedo a la inseguridad podría desatar una lejanía entre los candidatos y la ciudadanía: “Esto no es algo nuevo, pasó en los 80-90, cuando muchos candidatos y jurados renunciaron al proceso electoral por el miedo a ser asesinados. Lo que desata es que muchos candidatos no irán a municipios aislados por temor y las campañas querían rezagadas a las grandes ciudades”, dijo. Y agregó que esto causaría resultados distorsionados, puesto que no habría contacto entre el electorado y los políticos más allá de las redes sociales. Es decir, no habría reconocimiento del país y sus necesidades.

Además, la inseguridad electoral no solo se limita a lo ocurrido con el precandidato del Centro Democrático en Bogotá. Según el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), en 2024 hubo 206 acciones letales (atentados y asesinatos) contra políticos, precandidatos y líderes sociales, convirtiendo el año pasado en uno de los tres más violentos desde 2016. Sin embargo, la estadística total es de 492 ataques contra actores políticos, clasificados de la siguiente manera: 60,94 % (142) fueron amenazas, 15,88 % (37) asesinatos, de los cuales, 14,59 % (34) atentados, 7,73 % (18) secuestros y 0,43 % (1) desaparición.

No solo eso, la MOE también identificó que los periodos más altos de violencia de los últimos 20 años siempre coinciden con los meses anteriores a las elecciones presidenciales, poniendo sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno priorice atender el problema de inseguridad en estas épocas, sobre todo en municipios donde actúan grupos armados ilegales, como los de Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.

