De Cabal a Fajardo: así es la audaz invitación para conformar un frente único presidencial en 2026

A poco más de dos meses para que se realicen las consultas interpartidistas, ayer el precandidato presidencial David Luna sorprendió no solo al proponer “una sola candidatura para la oposición”, sino que invitó a casi una veintena de aspirantes a construir un ambicioso bloque entre diferentes corrientes políticas de cara a los comicios presidenciales de 2026.
Justamente, la novedad recae en los alcances y las dimensiones de la alianza que plantea el exsenador de Cambio Radical. La propuesta recoge al bloque de exmandatarios regionales –en cabeza de Juan Guillermo Zuluaga, Aníbal Gaviria y Héctor Olimpo Espinosa,– pero también a candidatos del centro como Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, así como el exconcejal Juan Daniel Oviedo o el exalcalde Enrique Peñalosa.