“Entregar el código fuente es dar la clave de la bóveda del Banco de la República”: registrador Hernán Penagos

El registrador nacional Hernán Penagos se enfrenta a la difícil tarea de garantizar la transparencia de las elecciones en un ambiente en el que el presidente Gustavo Petro llena de dudas el sistema electoral del país, pese a que durante toda su carrera política se ha elegido con él. En entrevista con EL COLOMBIANO, habla de temas como el código fuente, que reclama el Jefe de Estado, la presión por parte de los grupos armados y la confianza que tiene en la institucionalidad.

¿Qué mensaje le manda al país de cómo están preparadas las elecciones en un momento clave para nuestra democracia?

“La Registraduría está muy preparada desde lo operativo para el proceso electoral, las elecciones de marzo, donde se eligió al Congreso y que fueron llevadas a cabo de manera eficiente y juiciosa, nos dan una herramienta para decirle a la ciudadanía que tenga absoluta tranquilidad de este proceso electoral y que confíe en la entidad. Hemos trabajado miles de funcionarios durante años para que este proceso electoral salga de la mejor manera, y así será. Y decirle a la ciudadanía que salga a votar, que salga a ejercer su derecho. Esa es la mejor manera de revalidar los valores democráticos, y que se informen bien, porque hoy en Colombia la desinformación y las noticias falsas generan serios contratiempos. El asedio al proceso electoral y las narrativas sobre alteraciones de las elecciones generan muchas complicaciones”. Lea también: Registraduría revela estrategia para elecciones transparentes: auditorías internacionales y participación de partidos

Contrario a lo dicho por el presidente Petro, se demostró que las elecciones de marzo fueron nítidas. El problema en conteos de votos fue menor al 1 %...

“Hubo cinco elementos clave. Uno, auditorías internacionales que estuvieron presentes, que verificaron los softwares y que expidieron informes de auditoría absolutamente claros. Dos, unas actas electorales publicadas en tiempo desde el mismo día de las elecciones de las 126.000 mesas de votación. Tres, un preconteo perfecto, que llegó al 99,8 % por ciento de acierto. Cuatro, una observación internacional: Unión Europea, OEA, Capel, Uniore, todas destacaron la eficiencia del proceso. Y cinco, una biometría facial y biometría dactilar que ayudó a controlar riesgos de suplantación”.

El tema del código fuente es ahora el caballito de batalla del presidente Petro. Se ha dedicado a exigir que se lo muestren. ¿Qué es el código fuente?

“Uno, estos softwares y este código fuente fueron lo mismo que se utilizó para las elecciones de Congreso y Presidencia de hace cuatro años. Dos, el código fuente es como la receta, las líneas de programación la arquitectura de los diferentes softwares que maneja la Registraduría, que son cuatro. Los principales: el software de escrutinio, de consolidación, de jurados y el de preconteo. Ese código fuente está siendo verificado hasta la saciedad. Primero, por la auditoría internacional, una entidad, la más destacada de Latinoamérica, que está verificando a detalle ese código, como lo hizo en las elecciones de marzo. Dos, ese código fuente está en las salas de auditoría de la Registraduría a disposición de los auditores de los partidos políticos, de las autoridades de Colombia y de la observación para que verifiquen las líneas de programación y tengan absoluta tranquilidad de que no tiene ninguna alteración. Tres, ese código fuente se va a congelar en los próximos días en presencia de los partidos políticos, para que el día de las elecciones, a las cuatro de la tarde, nuevamente se descongele, para procesar la información y tengan tranquilidad de que se trata del mismo. Cuatro, tenemos la simulaciones de los procesos electorales donde están participando los partidos, por tanto, la verificación de ese código está al orden del día y a disposición de los partidos controlada para evitar riesgos”.

Dice que han podido verificar el código fuente, pero el Presidente y algunos de sus seguidores dicen que no les han dado acceso ¿Cuál es la diferencia de perspectiva?

“La Registraduría ha entregado acceso al código fuente en todas las salas de auditoría que tenemos, a todos los partidos y a las autoridades. Otra cosa es entregar ese código fuente para que salga. Por ejemplo, cuando en una empresa tienen un software para manejar presupuesto o la nómina de EL COLOMBIANO, ese software tiene ahí toda la información de los empleados del periódico. Eso tiene una receta, una fórmula que logra”.

Si me puedo meter a esa fórmula, entonces me podría meter y duplicar mi salario. En este caso, quien tenga acceso al código fuente podría meterse y aumentar el número de votos y regularmente sobre un candidato...

“Ese software tiene un código fuente que es como la receta de la Coca-Cola, que hace que funcione. Esa receta y esa arquitectura está a disposición de los auditores de los partidos para que verifiquen que el software cumple de manera fiable con el propósito de consolidar los resultados en Colombia. Pero algunos pretenden que el software se les entregue para que se lo lleven para la casa. Entregar ese software genera serios riesgos de suplantación, de vulneración del software; en materia de ciberseguridad, que encuentren caminos para alterarlo. Si unos hackers son capaces de entrar a los softwares de entidades financieras potentes en Colombia, en el mundo sin tener el código fuente, ¿qué tal que lo tuvieran? Entregar el código fuente es entregar la clave de la bóveda del Banco de la República, los planos del Capitolio Nacional con todas las entradas para el día en que se va a posesionar el Congreso. No es razonable. A nadie se le puede ocurrir que un código fuente esté en cabeza de personas que van a buscar la manera de vulnerarlo y alterarlo. Eso golpea, es muy delicado, puede generar serios riesgos para el proceso electoral de Colombia y para la democracia. En ningún país de Latinoamérica se entrega el código fuente porque a nadie se le ocurre solicitarlo. Es como entregar la fórmula de la caja fuerte de su casa con las llaves. O dejar la puerta abierta de la casa cuando uno se va para la calle. No puede ser”.

¿Por qué Gustavo Petro es tan insistente? Genera una cierta suspicacia y sospecha de lo que busca él con ello...

“No sabría decir. Lo que sí puedo decir es que Colombia y la Registraduría está sometida permanentemente a intentos de ataques cibernéticos. En las pasadas elecciones de marzo, más de treinta páginas de la Registraduría se abrieron suplantando la página oficial para que la ciudadanía se desorientara. Más de tres millones de intentos de ataques cibernéticos para alterar la infraestructura de la Registraduría o para tratar de alterar la información de los resultados electorales”. Con esos precedentes, con lo que le ocurre a la infraestructura tecnológica de la Registraduría en los días previos a elecciones y el día de elecciones, hay que cuidar los softwares y el código fuente y por tanto nosotros damos todas las garantías con un gran plan de auditorías a toda la ciudadanía y a los auditores. Pero entregar esa información es un grave riesgo para el proceso electoral colombiano y no lo vamos a hacer”.

Entonces, Petro está pidiendo que le den a él y a su partido la clave de la bóveda del Banco de la República, pero en este caso para poder tener acceso al conteo de los votos...

“Lo que hace ese software es consolidar la información de todas las mesas de votación para que puedan expedirse con agilidad y con rapidez los resultados electorales. Lo que ustedes ven a las cuatro de la tarde con mucha agilidad. Si ese software no existiera, nos pasaría lo de Perú, donde ya ha pasado un mes y no sabemos quién ganó las elecciones. Eso lo que hace es recibir la información de cada municipio para poder mostrarle a la ciudadanía la información con mucha agilidad, pero el software no puede alterar ningún resultado, porque en Colombia el voto es manual. Esto significa que los votos se depositan de manera manual y las actas electorales que se conocen como E14 también son manuales. Si alguno de ustedes ha sido jurado, sabe que a las cuatro de la tarde cuentan los votos y entre todos los jurados diligencian a mano las actas electorales establecen los resultados al final y firman esas actas. El software no puede mostrar información diferente a lo que tiene cada acta de cada mesa de Colombia. Pero la noticia buena es que esas actas, todas, se publican el mismo día de las elecciones. El software no puede modificar resultados porque es tan elemental como comparar los datos que divulga la Registraduría a través del software con cada acta electoral. Y los partidos todos tienen unos softwares que toman esas actas que la Registraduría publica y los cruzan con los datos de la Registraduría”.

Pero si ese software es manipulado se puede generar una situación de caos en el país y una desconfianza sobre las elecciones. Por eso es tan valioso...

“El software no puede declarar ganador a alguien que no lo sea, pero si es alterado, pues presenta una información que no es la real. Luego, después, los jueces tendrán que hacer los ajustes y definirán cuáles son los datos con las actas físicas. Pero se puede generar un nivel de desinformación alto. Por eso los softwares hay que cuidarlos y por eso es que en Colombia la garantía y el acto más honesto de transparencia electoral que tiene la Registraduría con la ciudadanía colombiana es publicar las actas. Es que simplemente recordemos lo que pasó en Venezuela. Nunca se publicaron las actas. Aquí a las cuatro de la tarde, cuatro y media que están cerrando las mesas, todas las actas se van publicando y la ciudadanía simplemente tiene que verlas. Y en la mesa de votación hay jurados, testigos de los partidos, personeros, autoridades, Contraloría y Defensoría, observadores. A todos, para estas elecciones, se les autorizó que pueden tomar la foto del acta. Es decir, ni siquiera tienen que esperar a que se digitalice o a que se publique en la mesa de votación. Pueden tomar las fotos y luego las comparan con las que publica la Registraduría y verán que son consistentes”.

Entonces, la garantía de la transparencia está dada y depende de los ciudadanos hacer bien su labor de jurados, de testigos y de veeduría con toda la información a la que tenemos acceso...

“Hoy la Registraduría puede garantizar transparencia total del proceso electoral. Hay otros actores que ayudan al proceso y que tienen que hacer su tarea bien. Jurados de votación, 860.000 hombres y mujeres. Un millón de testigos que se registraron en las elecciones pasadas y seguramente lo harán en estas que van en representación de los partidos. 9.300 jueces de la República que en cada municipio realizan lo más importante, miran las actas y declaran los resultados, no es la Registraduría. Hay más de dos millones de personas alrededor de un proceso electoral. Pensar en alteraciones es descabellado. No hay razón para que eso ocurra. Pero además pasamos unas elecciones hace dos meses bien gestionadas”. Lea también: “En Colombia hoy triunfó la democracia”: registrador Penagos entrega balance sobre la jornada electoral y denunció intento de ciberataques

Para terminar lo del código fuente, usted dice “no se los entregamos, pero los invitamos a verificarlo”. ¿Eso no es una manera de entregarlo?

“No, porque ese ambiente en el que se expone el código fuente a todos los servidores de los partidos es un ambiente controlado, donde están todos los técnicos desarrolladores para responder las preguntas y donde les van mostrando las líneas de programación. No hay ningún riesgo de que con esa información que se entregue pueda salir a buscar mecanismos para alterarlo. Por eso no se permite, que también se han quejado, ni llevar celulares, ni tomar fotografías, porque no se pueden llevar la información de los códigos, pero pueden verificarla. Por dos semanas completas, cada partido puede llevar un auditor o treinta. Por ejemplo, expertos como algunos técnicos de diferentes universidades pueden dar cuenta de que lo que está exponiendo la Registraduría es suficiente para garantizar que ese software no puede ser alterado y que cumple el propósito para el cual ha sido desarrollado”.

¿Qué lectura hace la Registraduría de las zonas de alto riesgo para las elecciones?

“Hace pocos días nos reunimos con el ministro de Defensa, la cúpula militar, la misma Procuraduría, para verificar el Plan Democracia, que es contrastar todos los puestos y mesas de votación con las garantías que desde la Fuerza Pública se están desplegando para su acompañamiento. Hoy no tenemos ninguna incidencia ni decisión de trasladar puestos o mesas de votación, entre otras porque el registrador tampoco puede hacerlo. El traslado de una mesa de votación solo se puede llevar a cabo en la medida en que sea una decisión de las Comisiones Municipales de Garantías Electorales, donde todas las autoridades se reúnen y toman esa decisión. También hay unos lugares donde hay una alerta importante de riesgos electorales y esos lugares que están definidos, presentados en los mapas de riesgos de la Misión de Observación Electoral, de la Defensoría, de la Fuerza Pública y hasta los mapas de riesgos nuestros son lugares donde se tienen que tomar decisiones muy precisas. Uno, asegurar esa zona con tiempo. Dos, acompañar el traslado del material electoral por parte de la Fuerza Pública, porque al final yo quiero decirlo claramente, la Registraduría no tiene esa capacidad. Nosotros no somos los comandantes de las Fuerzas Militares, pero sí articulamos con todos ellos para que eso se logre. Y tres, no solo que la ciudadanía pueda votar en esos lugares, sino que pueda votar libre, porque el voto tiene tres características: debe ser universal, secreto y libre”.

Iván Cepeda denunció que algunos grupos armados estaban utilizando la presión sobre los votantes, pero Claudia López señaló que a favor de él. Si esos grupos constriñen, muy difícil para ustedes manejar esa parte, ¿no?

“Desde la Registraduría no tenemos esas capacidades porque solo se enfrentan con acción militar. Luego ese llamado hay que hacerlo al Ministro de Defensa y a toda la cúpula militar, para que en esos lugares, que están muy identificados, haya el suficiente personal uniformado para que la ciudadanía no tenga preocupaciones a la hora de salir a votar y no sea coaccionada en el ejercicio del voto”.

A los que están constriñendo y no quieren votar por el candidato que los grupos armados le están diciendo, ¿qué garantías les da la Registraduría de que ellos pueden votar libremente y que nadie va a saber por quién votaron?

“El primer mensaje para quienes puedan sentirse coaccionados en el ejercicio del voto es que denuncien. Dirán algunos, ‘eso es muy riesgoso’, pero hay muchos canales para hacer denuncias, inclusive anónimas, para ir identificando esos lugares. Dos, la Registraduría garantiza que en la mesa de votación y al momento de ir al cubículo de votación el voto es absolutamente secreto. Nadie puede ir a evidenciar cómo vota un ciudadano en Colombia. Por eso no se permite la entrada de celulares ni se permite que se muestre el voto a ningún otro ciudadano”.

La votación por el Área metropolitana del Oriente tuvo que suspenderse por falta de recursos. ¿Sí está garantizada para julio?