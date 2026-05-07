Cepeda es el único puntero que no ha reportado ingresos y gastos de campaña, ¿quiénes son los otros candidatos?

Solo seis campañas de 14 que se inscribieron para la primera vuelta presidencial han reportado gastos de campaña, según un informe de Transparencia por Colombia. Entre los que tienen más opciones, Iván Cepeda es el único que no ha reportado un solo peso para esta etapa de la campaña. Estos información figuraría en Cuentas Claras, un aplicativo del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los candidatos y sus campañas reporten sus gastos electorales. Cepeda ha reportado los que tienen que ver con la consulta del Pacto Histórico en octubre del año pasado, pero no para la primera vuelta presidencial.

Vale recordar que Cepeda ya tiene cuestionamientos por la financiación de su campaña para esa consulta. Por eso, el CNE abrió una indagación preliminar en su contra.

Esta tendría como fin verificar posibles inconsistencias en el manejo de recursos durante esa consulta; por ejemplo, si hubo una presunta violación al régimen de financiación de campañas.

Los candidatos que sí han presentado sus cuentas de campaña

Las campañas que sí han presentado gastos son las de Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras y Mauricio Lizcano. En total, según el informe, los gastos totales entre campañas suman más de 21 mil millones de pesos, de los que solo De la Espriella ha reportado más de 14 mil. Paloma Valencia ha reportado cerca de 6 mil millones de pesos, Sergio Fajardo $925 millones, Claudia López $82 millones y Roy Barreras $49 millones. Mauricio Lizcano reportó ingresos por casi $469 millones, pero no ha reportado gastos. Entre los demás candidatos, De la Espriella ha reportado $32 mil millones, Valencia $15 mil millones, Fajardo $1.568 millones, López $87 millones y Barreras $100 millones. Lea también: ¿Quién financia las campañas? Transparencia por Colombia dice que no hay acceso a la información

Candidatos sin reportes de ingresos ni gastos

Quienes no han reportado ingresos ni gastos han sido Cepeda, Santiago Botero, Carlos Caicedo, Gustavo Matamoros, Miguel Uribe Londoño, Luis Gilberto Murillo y Clara López. Vale aclarar que estos dos últimos ya se retiraron de la contienda para apoyar a Cepeda.

Las polémicas previas de Cepeda

Cepeda ha dicho que su campaña no ha recibido ninguna donación. Pero un artículo de Felipe López Caballero en la revista Cambio cuenta otra historia: “Las cuentas de su campaña para la consulta de la izquierda resultaron fraudulentas. De los 964 millones de pesos que reportó como gastos ante el Consejo Nacional Electoral, 609 provinieron de una empresa fantasma y 106 de un individuo que negó haber dado un solo peso.

Ahí, técnicamente, se configurarían 2 delitos: falsedad documental e intento de fraude procesal, porque el propósito de esa falsedad era la plata de la reposición de los votos”. Cepeda, con el fin de desvirtuar la información, señaló que “para la consulta que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025, el monto del gasto de mi campaña reportado al Consejo Nacional Electoral fue de $964.830.000. El origen de ese gasto se compone de $609.399.000 de una cuenta por pagar a una empresa de publicidad (préstamo), y $355 millones en otros créditos”. Sin embargo, como comprobó este diario, si bien el gasto reportado por Cepeda sí aparece en el aplicativo de Cuentas Claras, no está reportado como crédito, sino como donación. Ese ítem figura en el formulario de “propaganda electoral” y está reportado a nombre de Samat Publicidad S. A. S., como un “crédito en especie suministrado de material publicitario” para la elaboración de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 hojas volantes impresas a full color. Lea también: Paloma pone a “debatir” a Cepeda con estrategia en redes: “¿le va a seguir dando la espalda a los colombianos?” Junto a ese valor aparece otro registro como “crédito en especie” a nombre de Javier Antonio Pérez Páez por $116.151.000, correspondiente a la elaboración de 300.000 periódicos, 410.000 hojas volantes y 61 pendones de distintos tamaños. EL COLOMBIANO, a mediados de enero de este año, publicó tres notas sobre este tema. Para entonces Cepeda reportó gastos por un poco más de $964 millones. Sin embargo, la polémica se mantiene porque los reportes aparecen también en el formulario de “contribuciones o donaciones de particulares”, donde figura que el mayor aporte a la campaña fue realizado por la empresa Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla, no como parte de un crédito sino como una donación de $609.399.000 millones. Y, según constató este diario, entorno a esa empresa existen cuestionamientos sobre lo que reporta ante la Cámara de Comercio de Barranquilla y la escala de los servicios que presta en esa ciudad, incluidos servicios de publicidad asociados a la campaña de Cepeda. Puede leer la investigación completa aquí: Fact check | Algo no cuadra en las cuentas de la campaña Cepeda

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