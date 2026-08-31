Elecciones cafeteras en Antioquia: productores van a las urnas tras afectaciones del terremoto

Los caficultores de Antioquia se preparan para una jornada electoral que busca marcar un nuevo capítulo en la democracia gremial. Un total de 2.844 candidatos inscritos en 237 listas participarán en las elecciones de los Comités Municipales de Cafeteros, mientras que 26 aspirantes competirán por llegar al Comité Departamental.
Las votaciones están programadas para el 5 y 6 de septiembre, cuando los productores paisas acudirán a las urnas para elegir a quienes tendrán la responsabilidad de orientar el rumbo del gremio en el departamento y en los diferentes municipios cafeteros.
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El proceso llega con señales de renovación en la representación gremial y con una mayor participación de sectores que históricamente han tenido menor presencia en las listas, especialmente jóvenes y mujeres.