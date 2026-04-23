Registraduría revela estrategia para elecciones transparentes: auditorías internacionales y participación de partidos

En medio de señalamientos por supuestos fraudes por parte del presidente Gustavo Petro hacia el sistema electoral y la Registraduría Nacional, la entidad definió la estrategia con la que busca blindar el proceso electoral de cara a la primera vuelta del 31 de mayo, donde se podría conocer de una vez por todas quién será el próximo presidente del país.
Los detalles fueron entregados en una rueda de prensa por el registrador Hernán Penagos, quien presentó un plan integral de auditorías que incluye controles técnicos y acompañamiento de distintos actores para revisar cada etapa de la organización electoral.