Choque de cifras sobre riesgo electoral: el Gobierno ve 104 municipios en alerta, la Defensoría más del doble

Este martes, pasadas 24 horas desde que el Gobierno Nacional presentó su mapa de riesgo electoral de cara a los comicios de 2026, la Defensoría del Pueblo hizo lo propio y lanzó estadísticas que difieren notablemente frente al número de municipios con algún tipo de vulnerabilidad.

Si bien el Ministerio del Interior calcula que son 104 las poblaciones con algún tipo de riesgo, para la Defensoría las cifras son diferentes. Según el ente de control, actualmente hay 62 poblaciones que demandan una acción inmediata del Gobierno Nacional y 162 que requieren acción anticipada frente a un “riesgo probable”. Es decir, al menos 224 en alerta.

Por otro lado, 425 municipios necesitan acción prioritaria y 216 tienen “riesgo fluctuante”, sumado a 257 con riesgo bajo que demanda acción ordinaria.

La discrepancia en las estadísticas refleja una preocupación creciente por la seguridad y las garantías en las elecciones tanto presidenciales como legislativas, a lo que se suman las consultas interpartidistas y la elección de los Consejos Locales de Juventud.

