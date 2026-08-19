‘Elefante Blanco’ anuncia citación a debate de control político al ministro de Vivienda por viaje a Santa Marta

Aunque el presidente Abelardo de la Espriella delegó otras funciones al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la polémica por su viaje a Santa Marta en medio de la emergencia por el terremoto continúa a flor de piel.
Tanto es así que Luis Carlos Rúa, más conocido por ser el congresista detrás del personaje de ‘Elefante Blanco’, radicó en el Senado una proposición para citar a debate de control político al titular de la cartera.
La razón de su proposición, según el senador del Partido Alianza Verde, consiste en que Beltrán “rinda cuentas e informe cuáles han sido las gestiones que ha venido desarrollando para atender las necesidades de las personas en el Eje Cafetero, Chocó y también en el norte del Valle del Cauca”.