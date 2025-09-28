El “elegido” de Petro, los aplausos a Uribe y otros secretos en De Buena Fuente

“El candidato del presidente (Gustavo Petro) es (Iván) Cepeda, pero él ha dicho que al único que ve haciendo campaña es a Quintero”. Esto fue lo que dijo una fuente a EL COLOMBIANO esta semana sobre la decisión final del Pacto Histórico para definir su candidato que irá a primera vuelta en una única consulta interpartidista. Que Cepeda sea el candidato más cercano al presidente de la República tiene sentido en la decisión de la senadora María José Pizarro y la exministra de Ambiente, Susana Muhamad de sumarse a esa campaña. La pelea política está que arde ahora más en la izquierda que en la derecha. Le puede interesar: Los detalles de la salida de Saade y otros secretos en De Buena Fuente. Uribe fue aplaudido en Fenalco El expresidente y candidato al Senado, Álvaro Uribe Vélez, fue aplaudido por todo el auditorio de la Federación Nacional de Comerciantes en la reunión anual del gremio que se desarrolló en Medellín. Y no es para menos. Fue la primera aparición en un evento semejante desde que el jefe absoluto del Centro Democrático recuperó su libertad por una tutela fallada a su favor que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. El expresidente está a punto de saber qué decidirá el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene su caso para el fallo de segunda instancia. La decisión debería conocerse en octubre. Uribe dio un discurso crítico con el Gobierno Petro, pero en el que invitó a ir hacia adelante y ganar en las elecciones de 2026.

Funcionarios sin viáticos para ir a evento de Petro En el Ministerio de Salud, según le dijeron fuentes a este diario, hubo una reunión esta semana con el equipo de comunicaciones en la que les notificaron que debían acompañar por su propia cuenta (sin viáticos) al ministro Guillermo Jaramillo a un evento con Petro en Ibagué el 3 de octubre. “No nos dejaron entrar celulares, nos sentaron y dijeron que quienes no asistieran los tendrían en cuenta para la renovación del contrato y lo peor es que nos toca sacar de nuestro bolsillo”, dijo una de las asistentes.

Un nuevo relacionamiento en Presidencia