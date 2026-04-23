Fin a la “renuncia salvadora”: elegidos por voto popular ya no podrán renunciar para lanzarse a otro cargo

Justo en plena época electoral, la Corte Constitucional tomó una decisión que cambia las reglas del juego y, en la práctica, le pone un candado a la participación política de quienes hoy ocupan cargos de elección popular. La regla ahora es simple. Ya no basta con renunciar para lanzarse a otro cargo si los tiempos se cruzan.
Hasta ahora, era común que un alcalde, un gobernador o un concejal dejara su cargo antes de terminar el periodo para aspirar, por ejemplo, al Congreso. Esa renuncia funcionaba como una especie de “salida legal” para evitar problemas.
Por ejemplo, un alcalde elegido para gobernar hasta 2027 podía renunciar en 2025 y lanzarse al Congreso en 2026. Como ya no estaba en el cargo al momento de la elección, la ley le permitía participar sin quedar inhabilitado. Esa era la jugada.
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La Corte revisó varias normas que permitían esa práctica y decidió tumbarlas. Dijo que renunciar no borra el periodo para el que una persona fue elegida. Es decir, el tiempo sigue corriendo, así la silla quede vacía.