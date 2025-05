Él es Elías Rodríguez, el hombre señalado de asesinar a dos funcionarios de la embajada de Israel en Washington

El hombre oriundo de Chicago, al ser detenido y esposado, gritó “Palestina libre”. El Museo Judío se encuentra en el centro de Washington, cerca del Capitolio y a un kilómetro y medio de la Casa Blanca.

“Una vez esposado, el sospechoso identificó dónde arrojó el arma, y esa arma fue recuperada, e insinuó que cometió el delito”, dijo Smith.

Se conoció que el hombre perteneció al partido político estadounidense PSL (Partido por el Socialismo y la Liberación).

Tras el crimen, la organización indicó a través de X su rechazo de “cualquier intento de vincular al PSL con el tiroteo de Washington D. C. Elías Rodríguez no es miembro del PSL. Tuvo una breve relación con una rama del PSL que finalizó en 2017. No tenemos conocimiento de ningún contacto con él en más de siete años. No tenemos nada que ver con este tiroteo y no lo apoyamos”.