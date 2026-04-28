Errores que atraen cucarachas a su hogar y cómo evitarlos con remedios caseros

El aumento de las temperaturas provoca la reaparición de insectos en los paseos, jardines y casas. Aunque muchos son inofensivos, otros generan miedo, rechazo o incomodidad, por lo que se busca espantarlos. Especialmente en los climas cálidos y calurosos, las cucarachas son insectos particularmente preocupantes en las viviendas, ya que son resistentes, generan rechazo y transportan bacterias. Sin embargo, aquellos que tienen mascotas, hijos u otros factores, buscan alternativas a los insecticidas para eliminar estos insectos de las viviendas. Entérese: Ideam ya le puso fecha exacta al momento en que el fenómeno de El Niño tiene 90% de probabilidad de establecerse

Repelentes naturales caseros para eliminar cucarachas de forma efectiva

Al igual que ocurre con otros insectos, algunas frutas, hierbas o ingredientes espantan a las cucarachas por sus olores fuertes. El vinagre, útil en la comida y en la limpieza, tiene un olor desagradable para esta plaga, por lo que se puede diluir con agua y rociar sobre zonas frecuentadas por este insecto (tuberías, rincones, grietas) para evitar su presencia.

El calor favorece la aparición de cucarachas, pero olores como el vinagre o el laurel pueden ayudar a mantenerlas alejadas. Foto: Archivo

El blog de la empresa de control de plagas Ibertrac sugiere que el ajo cumple la misma función que el vinagre, por lo que puede ser eficaz para ahuyentar a las cucarachas. Además, tener plantas aromáticas como la albahaca, el laurel, la menta y el romero en la cocina puede ayudar a ahuyentarlas.

Rodajas de pepino o la cáscara de limón se pueden colocar en esquinas frecuentadas por las cucarachas porque su olor disuade su presencia, además de algunos aceites esenciales diluidos como el eucalipto, la menta, la lavanda y la citronela. Uno de los remedios más populares es la mezcla de azúcar con bicarbonato, que las cucarachas consumen y produce una reacción química en su estómago que las mata. Este método es eficaz contra unos cuantos ejemplares, pero no contra una plaga. También se puede usar ácido bórico con miel o azúcar, con mayor potencia que el bicarbonato. Entérese: Descubren en Colombia un insecto nunca antes visto y otro que desafía lo que se sabía de su distribución

Para una infestación moderada de cucarachas, los expertos recomiendan usar tierra de diatomeas, que en Colombia se conoce igual y se consigue en agrotiendas o tiendas de productos naturales. Es un polvo fino (como talco) hecho de fósiles, que mata a las cucarachas al secarlas cuando entran en contacto con él.

¿Cómo prevenir una plaga en casa?

Se recomienda instalar aislante para puertas y mosquiteras para evitar la entrada de cucarachas. Además, una limpieza frecuente y profunda del hogar puede disuadir su presencia. Se aconseja tirar la basura a diario, limpiar detrás de los electrodomésticos y tapar grietas, especialmente en zonas húmedas. También señalan que se deben arreglar las cañerías o grifos que goteen y evitar restos de comida en las encimeras. Siga leyendo: ¿Sueros para aumentar defensas y sentirse más joven? Esto dicen los expertos sobre popular tendencia Bloque de preguntas y respuestas