Tensión en Sudamérica por el repechaje bajo el eco del adiós de Messi; así se jugará la fecha final de Eliminatoria

Con las seis selecciones sudamericanas ya clasificadas al Mundial de 2026, Venezuela y Bolivia se aferran a un salvavidas rumbo al repechaje intercontinental en la última fecha este martes: la Vinotinto recibe a Colombia y la Verde espera a Brasil, mientras las eliminatorias comenzarán a acostumbrarse a vivir sin Messi.
La tensión de la decimoctava y última fecha estará en Maturín, donde la Vinotinto, séptima con 18 puntos, recibe a sus vecinos cafeteros, y en los temibles 4.150 metros de altitud de El Alto, donde Bolivia, octava con 17 unidades, aguarda por los hombres de Carlo Ancelotti.
Para acceder al repechaje intercontinental, la Vinotinto, que nunca disputó un Mundial, necesita vencer a Colombia. Un empate requiere que Bolivia no gane a Brasil, mientras que una derrota la dejaría fuera, salvo un tropiezo boliviano.