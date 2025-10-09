Regresan las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026: Italia y Alemania, en riesgo de quedar eliminadas

Un mes de descanso tuvieron las selecciones europeas para prepararse y dejarlo todo en la cancha durante las últimas fechas UEFA de eliminatorias al Mundial 2026. Desde este jueves 9 de octubre hasta principios de noviembre, los países del viejo continente tendrán que disputarse los 16 cupos disponibles para pisar suelo americano el año que viene. Selecciones como España, Francia y Portugal respiran tranquilas en lo más alto de la tabla, mientras que Italia y Alemania se ahogan en el fondo, y su participación en el certamen mundial podría estar en riesgo. Le contamos cómo se jugará la próxima fecha de Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

Europa otorgará 16 plazas para el Mundial 2026, 12 de ellas mediante la clasificación directa al ganador de cada grupo y las restantes a través de playoffs para los segundos y los mejores equipos de la UEFA Nations League. Estas son las selecciones ya clasificadas hasta el momento. Únicamente faltarían por definirse dos cupos de Asia, cinco de África y tres de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, además de los europeos.

¿Cuándo se jugará la próxima fecha de las eliminatorias UEFA al Mundial?

Solo tres fechas restan de la fase de grupos para conocer cuáles serán las selecciones con ventaja durante la clasificación directa. Desde este jueves 9 de octubre hasta el sábado 11, se jugará la fecha 7; los platos fuertes serán el viernes y el sábado.

Jueves 9 de octubre:

Finlandia vs. Lituania - 11:00 a.m. Austria vs. San Marino - 1:45 p.m. Belarus vs. Dinamarca - 1:45 p.m. Chipre vs. Bosnia y Herzegovina - 1:45 p.m. Chequia vs. Croacia - 1:45 p.m. Islas Feroe vs. Montenegro - 1:45 p.m. Malta vs. Países Bajos - 1:45 p.m. Escocia vs. Grecia - 1:45 p.m.

Viernes 10 de octubre:

Kazajistán vs. Liechtenstein - 9 a.m. Bélgica vs. North Macedonia - 1:45 p.m. Francia vs. Azerbaiyán - 1:45 p.m. Alemania vs. Luxemburgo - 1:45 p.m. Islandia vs. Ucrania - 1:45 p.m. Kosovo vs. Eslovenia - 1:45 p.m. Northern Ireland vs. Slovakia - 1:45 p.m. Suecia vs. Suiza - 1:45 p.m.

-Sábado 11 de octubre:

Letonia vs. Andorra - 8 a.m. Hungría vs. Armenia - 11 a.m. Noruega vs. Israel - 11 a.m. Bulgaria vs. Turquía - 1:45 p.m. Estonia vs. Italia - 1:45 p.m. Portugal vs. Irlanda - 1:45 p.m. Serbia vs. Albania - 1:45 p.m. España vs. Georgia - 1: 45 p.m.

¿Cómo van las Eliminatorias UEFA y qué selecciones están en riesgo de eliminación?

Potencias como Francia, España, Portugal, Inglaterra y Croacia han sido las más estables durante las eliminatorias UEFA y hoy ostentan el liderato de sus grupos. Mientras tanto, otras como Eslovaquia, Países Bajos y Noruega han sido la sorpresa y están por encima de potencias como Alemania e Italia, que vienen con un rendimiento en decadencia los últimos años. Puede leer: La Fifa “no puede resolver los problemas geopolíticos”; ya hay decisión sobre el futuro de la Selección Israel

Alemania arrancó con pie izquierdo las Eliminatorias. Ni su cambio de técnico en 2023, ni su localía en la última Eurocopa han podido levantar los ánimos. A la fecha se encuentran en el tercer puesto del grupo A, por detrás de Eslovaquia e Irlanda del Norte, y únicamente superado a Luxemburgo que no tiene ningún punto.

Los dirigidos por Nagelsmann perdieron frente a Eslovaquia 2-0, y se repusieron frente a Irlanda del Norte 3-1, por lo que comparten los mismos puntos, pero están en desventaja por diferencia de gol. El equipo alemán tendrá que sudar la camiseta en las próximas dos fechas ante Luxemburgo y buscar nuevamente la victoria frente a Irlanda del Norte, de manera que alcancen el segundo lugar y eviten a toda costa ir a repechaje.

¿Italia nuevamente sin mundial?