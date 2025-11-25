Ella era Mayerly Díaz, cantante de música popular que habría muerto tras una cirugía estética en Bogotá

En el departamento de Cundinamarca, puntualmente en el municipio de Quipile, están de luto tras la trágica y repentina muerte de una joven cantante de música popular en proyección de la región identificada como Mayerly Díaz, de 32 años.
La talentosa intérprete colombiana, conocida en la zona como ‘La Voz de Quipile’, falleció recientemente tras sufrir, según las autoridades locales, un infarto fulminante mientras era atendida en el Hospital San Rafael de Facatativá.